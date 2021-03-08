Ağrı kesici mide düşmanı | 8 Mart sağlık haberleri

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bilinçsiz ağrı kesici kullanımının mide ve bağırsak ülserine, gastrite ve mide kanamasına yol açtığını belirtiyor: Özellikle yaşlılarda eklem ve kas ağrıları, kemik erimesi olduğundan dolayı sık olarak vücut ağrıları için ağrı kesici kullanırlar. Bu nedenle en çok kanama olasılığı yaşlılardadır. İleri yaş grubunda böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalar ve gizli karaciğer hastaları da ağrı kesici kullanırken çok dikkat etmeli. Midede ülser veya gastriti olan hastalar, ağrı kesici almak zorundaysa tok karnına ve beraberinde mide koruyucu hapla beraber almalı.
LİMONLA DAHA GÜÇLÜ SAÇLAR
Antiseptik özelliğe sahip limon, şifa saçıyor. Saç derisini onarıyor ve besliyor. Kepek sorununu kökten bitiriyor. Saçların daha geç yağlanmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmesini önlüyor. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor.
SİVİLCELERE KEKİK YAĞI
Kekik yağı, antioksidan etkisi gösteriyor. Vücudu enfeksiyonlardan arındırıyor. Kemik ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Ağrıları kesiyor. Sinüsleri açıyor. Kan şekerini dengeliyor. Sivilce oluşumunu çözüyor. Cilt kırışıklarını önlüyor.
HAMİLELERE BROKOLİ
Brokoli, kansere karşı korur. Kemik gelişimine fayda sağlar. Kilo kaybına yardımcı olur. Hamileler için yararlıdır. Metabolizmayı hızlandırır. Kimyasalları ortadan kaldırır ve vücudu temizler.
LİMONLA DAHA GÜÇLÜ SAÇLAR
Antiseptik özelliğe sahip limon, şifa saçıyor. Saç derisini onarıyor ve besliyor. Kepek sorununu kökten bitiriyor. Saçların daha geç yağlanmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmesini önlüyor. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor.
SİVİLCELERE KEKİK YAĞI
Kekik yağı, antioksidan etkisi gösteriyor. Vücudu enfeksiyonlardan arındırıyor. Kemik ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Ağrıları kesiyor. Sinüsleri açıyor. Kan şekerini dengeliyor. Sivilce oluşumunu çözüyor. Cilt kırışıklarını önlüyor.
HAMİLELERE BROKOLİ
Brokoli, kansere karşı korur. Kemik gelişimine fayda sağlar. Kilo kaybına yardımcı olur. Hamileler için yararlıdır. Metabolizmayı hızlandırır. Kimyasalları ortadan kaldırır ve vücudu temizler.