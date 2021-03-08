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    Ağrı kesici mide düşmanı | 8 Mart sağlık haberleri

    Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı mide ve bağırsak ülserine, gastrite ve mide kanamasına yol açıyor. İşte haberin detayları ve 8 Mart tarihli 'nden derlediğimiz sağlık haberleri...

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    Ağrı kesici mide düşmanı
    Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. , bilinçsiz ağrı kesici kullanımının mide ve bağırsak ülserine, gastrite ve mide kanamasına yol açtığını belirtiyor: Özellikle yaşlılarda eklem ve kas ağrıları, kemik erimesi olduğundan dolayı sık olarak vücut ağrıları için ağrı kesici kullanırlar. Bu nedenle en çok kanama olasılığı yaşlılardadır. İleri yaş grubunda böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalar ve gizli karaciğer hastaları da ağrı kesici kullanırken çok dikkat etmeli. Midede ülser veya gastriti olan hastalar, ağrı kesici almak zorundaysa tok karnına ve beraberinde mide koruyucu hapla beraber almalı.

    LİMONLA DAHA GÜÇLÜ SAÇLAR
    Antiseptik özelliğe sahip limon, şifa saçıyor. Saç derisini onarıyor ve besliyor. Kepek sorununu kökten bitiriyor. Saçların daha geç yağlanmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmesini önlüyor. Saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor.

    SİVİLCELERE KEKİK YAĞI
    Kekik yağı, antioksidan etkisi gösteriyor. Vücudu enfeksiyonlardan arındırıyor. Kemik ve eklem ağrılarına iyi geliyor. Ağrıları kesiyor. Sinüsleri açıyor. Kan şekerini dengeliyor. oluşumunu çözüyor. Cilt kırışıklarını önlüyor.

    HAMİLELERE BROKOLİ
    Brokoli, kansere karşı korur. Kemik gelişimine fayda sağlar. Kilo kaybına yardımcı olur. Hamileler için yararlıdır. Metabolizmayı hızlandırır. Kimyasalları ortadan kaldırır ve vücudu temizler.
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