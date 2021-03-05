Kulak ağrısı gündelik yaşantının kalitesini düşüren sağlık problemlerinden birisidir. Neden ortaya çıktığı ve neden bu ağrıların olduğu birçok nedene bağlı olabilir. Kulak ağrısının öncelikle nedeni belirlenmelidir. Hangi durumdan dolayı kulakların ağrıdığı tespit edilerek, tedavi yöntemine başvurulmalıdır. Kulaktan dolma ve rastgele tedaviler kulaklarınıza her zaman daha fazla zarar verecektir. Bu durumda mutlaka uzman doktorlara muayene olmak gerekir.
Bazen sağ bazen sol kulak ağrısı şikayetleri olabilir. Bazı durumlarda iki kulağında ağrıması mümkündür. Kulak ağrıların nedeni genellikle enfeksiyondan kaynaklanır. Enfeksiyonlar bakteri üreterek, iltihabı oluşturur. Kulaklarda iltihap oluşması her iki kulağında ağrımasına neden olabilir. Kulakları etkileyen faktörlerden birisi de dişlerdir. Dişlerde yaşanan sorunlar direk olarak kulağa yansır ve ağrı başlamasına neden olur. Kulak ağrısına sebep olan bazı durumlar;
● Orta kulak enfeksiyonu
● Kulak kirleri
● Kulağa darbe almak
● Diş ağrıları
● İltihap
Kulak Ağrısı Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?
Kulak ağrısı birçok insan tarafından yaşanabilecek bir sağlık problemidir. Kulak ağrısı yaşandığında enfeksiyon riskinin oluştuğu görülebilir. Kulak ağrılarını en iyi şekilde tespit edebilmek için, uzman doktorlara başvurmak gerekir. Yapılan muayene işlemleriyle kulak ağrısına neyin sebep olduğu tespit edilir ve tedavi süreci başlatılır. Kulak ağrısının nasıl geçeceği birçok insan tarafından merak edilen bir konudur. Kulak ağrısının geçmesi veya azalması için yapılabilecekler şu şekildedir;
● Reçeteli kulak damlaları
● Reçeteli ağrı kesiciler
● Banyo yaparken kulaklara su girmesini engellemek
● Kulak temizliği