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    • Sağlık
    • 05.03.2021 12:53
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    • 05.03.2021 12:55
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    ağrısının nedenleri nelerdir? k ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? | Bu 3 hatayı sakın yapmayın!

    insan vücudunun en önemli organlarından biridir. klarda yaşanan birçok sağlık problemi bulunur. Bu problemler zonklama, batma ve yanma gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda çınlama, işitme kaybı, dolgunluk hissi ve kulakta akıntı da eşlik edebiliyor. Peki, nedenleri nelerdir? nasıl geçer? Ne iyi gelir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

    takvim.com.tr
    Kulak ağrısının nedenleri nelerdir? Nasıl geçer?

    Kulak ağrısı gündelik yaşantının kalitesini düşüren sağlık problemlerinden birisidir. Neden ortaya çıktığı ve neden bu ağrıların olduğu birçok nedene bağlı olabilir. Kulak ağrısının öncelikle nedeni belirlenmelidir. Hangi durumdan dolayı kulakların ağrıdığı tespit edilerek, tedavi yöntemine başvurulmalıdır. Kulaktan dolma ve rastgele tedaviler kulaklarınıza her zaman daha fazla zarar verecektir. Bu durumda mutlaka uzman doktorlara muayene olmak gerekir.



    Bazen sağ bazen sol kulak ağrısı şikayetleri olabilir. Bazı durumlarda iki kulağında ağrıması mümkündür. Kulak ağrıların nedeni genellikle enfeksiyondan kaynaklanır. Enfeksiyonlar bakteri üreterek, iltihabı oluşturur. Kulaklarda iltihap oluşması her iki kulağında ağrımasına neden olabilir. Kulakları etkileyen faktörlerden birisi de dişlerdir. Dişlerde yaşanan sorunlar direk olarak kulağa yansır ve ağrı başlamasına neden olur. Kulak ağrısına sebep olan bazı durumlar;

    ● Orta kulak enfeksiyonu
    ● Kulak kirleri
    ● Kulağa darbe almak
    ● Diş ağrıları
    ● İltihap



    Kulak Ağrısı Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

    Kulak ağrısı birçok insan tarafından yaşanabilecek bir sağlık problemidir. Kulak ağrısı yaşandığında enfeksiyon riskinin oluştuğu görülebilir. Kulak ağrılarını en iyi şekilde tespit edebilmek için, uzman doktorlara başvurmak gerekir. Yapılan muayene işlemleriyle kulak ağrısına neyin sebep olduğu tespit edilir ve tedavi süreci başlatılır. Kulak ağrısının nasıl geçeceği birçok insan tarafından merak edilen bir konudur. Kulak ağrısının geçmesi veya azalması için yapılabilecekler şu şekildedir;

    ● Reçeteli kulak damlaları
    ● Reçeteli ağrı kesiciler
    ● Banyo yaparken kulaklara su girmesini engellemek
    ● Kulak temizliği


        Kulak ağrılarının nedenleri arasında banyo sırasında su kaçma durumu bulunuyor. Kulaklara istemsizce kaçan sular, kulakların ağrımasına neden olabiliyor. Özellikle kulak ağrılarının olduğu dönemlerde, kulağın içine su sokmamak kulağın daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Kulaklarda yaşanan sorun kesin olarak tespit edildiğinde birçok tedavi yöntemi uygulanır.

        Antibiyotikler bu tedavilerin başında gelen tedavi ilaçlarıdır. Antibiyotiklerin kesinlikle doktor gözetiminde kullanılması çok önemli bir konudur. Reçeteli olarak alınabilir ve tedavi süresince kullanılarak hızlı bir iyileşme sağlanabilir. Doktor tarafından belirlenen gün ve saatlerde kullanılması daha etkili sonuçlar verecektir.

        Bebeklerde ve küçük çocuklarda kulak ağrısının belirtileri ve semptomları nelerdir?

        * Bebeklerde ve çok küçük çocuklarda, kulak ağrısı olabileceğini gösteren belirti ve semptomlar şunlardır:

        * Sık sık kulağı ovuşturmak, çekmek, kulakla oynamak

        * 38 ° c veya daha yüksek derecede ateş

        * Mide bulantısı ya da kusma

        * Baş dönmesi/ vertigo

        * Kulaktan çıkan sıvı

        * Belirli seslere tepki vermeme

        * Uyumada güçlük çıkarma, sinirlilik ve huysuzluk hali

        * Normalden daha fazla ağlamak

        * İştah azalması

        Kulak ağrısı şikayetinde hangi durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir?

        Aşağıdaki durumlardan herhangi biri görüldüğünde vakit kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır:

        * Şiddeti artan kulak ağrısı

        * 38 ° C veya daha yüksek ateş

        * Kulaktan sıvı veya kan akması

        * Kulak ağrısıyla birlikte baş ağrısı veya sinüs ağrısı

        * Kulak çevresinde veya arkasında şişlik görülmesi

        * Boyun tutulması

        * Yüzün bazı kısımlarının her zamanki gibi hareket ettirmekte yaşanan zorluk

        * Olağandışı uyuşukluk veya kafa karışıklığı
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        Haberler Sağlık Kulak ağrısının nedenleri nelerdir? Kulak ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? | Bu 3 hatayı sakın yapmayın!
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