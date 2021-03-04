Meğer yanlış yapıyormuşuz! Kulak çöpü ile...

Acıbadem Kayseri Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, kulakta biriken akıntının yanlış temizlenmesinin sorunlara yol açabildiğini belirterek, kulak çöpü kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Doğan, halk arasında 'kulak kiri' olarak bilinen ve kulakta biriken maddenin, salgı bezlerinin oluşturduğu 'serumen' adlı yağlı bir sıvı olduğunu belirterek, "Bu sıvının kulak çöpü, anahtar ya da benzeri cisimlerle kulağın içine doğru itilmesi; tıkanıklık, enfeksiyon ve kanamalara neden olabiliyor. Kulak çöpü ile kulağı temizlemek yanlış" dedi.

Serumen sıvısının kulağı bakteriyel enfeksiyonlardan, virüslerden, mantarlardan hatta alerjik reaksiyonlardan koruduğunu kaydeden Doç. Dr. Doğan, bu salgıyı yanlış temizlemenin, kulak çöpüyle kulağın içine doğru itilmesinin tıkaç oluşturduğunu söyledi. Bu tıkacın da halk arasında kulak kiri olarak bilindiğini anlatan Doç. Dr. Doğan, "Aslında kişiler, kir olmayan kulak salgısını, kendileri sorun haline getiriyorlar. Kulaktaki bir tıkanık sonucunda bu sert serumen salgısının kulak zarına temasıyla uğultu ve çınlama şikayetleri, ağrılar ve kulakta ciddi işitme kaybı olabiliyor. Kulak zarı tamamen kapanabiliyor. Bazı hastalar çok takıntılı oluyorlar, kulaklarını temizlemek istiyorlar. Bunun için kulağın dış kısmındaki nemi yumuşak bir havlu ile almak ve kulakta dışarıya doğru akmış salgıyı temizlemek yeterli" diye konuştu.

'YABANCI CİSİMLER KULAKLARA ZARAR VEREBİLİR'

Kulağı tertemiz yapma çabasının yanlış olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Doğan, "Tozlu topraklı alanlarda çalışanlarda kulak salgısı daha çok birikebilir, daha fazla toz yerleşebilir. Eğer kulakta bir tıkanıklık ya da dolgunluk hissi varsa muhakkak kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalı" uyarısında bulundu.

Kulakta biriken ve sertleşen serumen salgısının yumuşatıcı damlalar ya da hekimlerin kullandığı özel aletlerle temizlendiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "Kulak zarı, ince bir tabaka. Dolayısıyla oraya dokunan her yabancı cisim reaksiyon oluşturuyor, ödem yapıyor. Kulağın çalışma sistemi de bozulduğu için bu sıvı dışarıya doğru yönlendirilemez hale geliyor. Bu durum devam ederse yani serumen sıvısı içeriye doğru itilirse tıkanmalar ve enfeksiyonlar da görülüyor. Ayrıca kulak çöpünün dışında anahtar ya da saç tokası gibi sert, sivri cisimlerin de kulağa sokulduğunu duyuyoruz. Bunlar çok yanlış davranışlar. Çünkü yabancı cisimler kulaklara ciddi zarar verebilir."