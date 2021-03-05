Unutkanlık rahatsızlığının nedenleri oldukça değişik olmaktadır. Fakat ciddiye alınması gereken çok önemli bir durum olmakla beraber tedavisinin bir an önce yapılması gereklidir. İnsanların bireysel şekilde uygulayacağı yöntemlerde bulunur fakat ilk önce teşhisi doktorların koyması gerekir. Unutkanlık hastalığının teşhisi genel olarak psikoloji ve nöroloji uzmanları açısından bazı testlerin yapılmasıyla beraber konulur. Hastalığın meydana gelmesine sebep olan durumlar dikkate alınarak, tedavi yapılır. Bu şekilde unutkanlık hastalığı önlenebilir.
UNUTKANLIK HASTALIĞI NEDİR?
Bireyin günlük yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen hastalık şeklinde tanımlanan unutkanlık hastalığına sebep olan pek çok etmen vardır. Unutkanlık hastalığı, yalnızca ilerleyen yaşlarda değil, genç kesimde de görülmektedir.
Bireyler hayatın ilk anından itibaren öğrenmeye açıktır. Bununla birlikte öğrenilen bilgiler, yaşamın her anında kullanılmak adına belleğe kaydedilir. Ancak bazı sebeplerden ötürü bilgiler depolamayı bırakarak, unutkanlık başlar. Unutkanlık hali, hayatın her alanında kişiyi tehdit edecek boyuta geldiği zaman unutkanlık hastalığı meydana gelir.
UNUTKANLIK HASTALIĞI NEDEN OLUR?
Unutkanlık hastalığının oluşmasına sebep olan faktörler;
- Tiroit hormonu bozukluğu,
- Santral sinir sistemine hasar veren bazı hastalıkların varlığı,
- Düzensiz bir şekilde beslenme,
- Kafa travmaları,
- Depresyon, stres, kaygı bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların varlığı,
- D ve B12 vitamini gibi vitamin eksikliğinin varlığı,
- Teknolojik araçlarla fazla meşgul olmak,
- Kronik hastalıkların varlığı,
- Uyku düzeninin bozuk olması,
- Alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanılması olarak sıralanabilir.
Düzenli bir şekilde yaşam kalitesinin arttırılması, iyi uyumak, sağlıklı beslenmek, sosyal ilişkilerin güçlü tutulması, düzenli bir şekilde Spor yapmak hafızanın güçlü tutulması adına alınacak önlemlerden en kolay olanlarıdır. Bunların dışında; sosyal iletişim araçları, cep telefonları, sosyal medya gibi yerlerde çok fazla zaman harcamamak, bulmaca çözmek, bol bol su tüketmek, şarkı, telefon numaralarını ezberlemek, hafıza güçlendiren oyunların oynanması, yeni dil öğrenmek hafızanın canlı tutulmasına yardımcı olacaktır.