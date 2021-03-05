



UNUTKANLIK HASTALIĞI NEDEN OLUR?



Unutkanlık hastalığının oluşmasına sebep olan faktörler;



- Tiroit hormonu bozukluğu,

- Santral sinir sistemine hasar veren bazı hastalıkların varlığı,

- Düzensiz bir şekilde beslenme,

- Kafa travmaları,

- Depresyon, stres, kaygı bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların varlığı,

- D ve B12 vitamini gibi vitamin eksikliğinin varlığı,

- Teknolojik araçlarla fazla meşgul olmak,

- Kronik hastalıkların varlığı,

- Uyku düzeninin bozuk olması,

- Alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanılması olarak sıralanabilir.



Düzenli bir şekilde yaşam kalitesinin arttırılması, iyi uyumak, sağlıklı beslenmek, sosyal ilişkilerin güçlü tutulması, düzenli bir şekilde Spor yapmak hafızanın güçlü tutulması adına alınacak önlemlerden en kolay olanlarıdır. Bunların dışında; sosyal iletişim araçları, cep telefonları, sosyal medya gibi yerlerde çok fazla zaman harcamamak, bulmaca çözmek, bol bol su tüketmek, şarkı, telefon numaralarını ezberlemek, hafıza güçlendiren oyunların oynanması, yeni dil öğrenmek hafızanın canlı tutulmasına yardımcı olacaktır.