Yaralara mandalina! Mandalina bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor. Kansere kalkan oluyor. İştah kontrolünü sağlıyor. Yüksek kan basıncını önlüyor. Kemik erimesine karşı etkilidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine yol açar.
DİYABET İÇİN KİMYON
Kimyon, sindirimi düzenler. Kas ve kemik gelişimini destekler. Diyabetin tedavisine yardımcı olur. Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Gıda kaynaklı hastalıkları önler. Astım ve bronşiti tedavi eder.
PIRASA CİLDİ PARLATIR
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.
DİYABET İÇİN KİMYON
Kimyon, sindirimi düzenler. Kas ve kemik gelişimini destekler. Diyabetin tedavisine yardımcı olur. Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Gıda kaynaklı hastalıkları önler. Astım ve bronşiti tedavi eder.
PIRASA CİLDİ PARLATIR
Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.