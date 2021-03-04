Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yaralara mandalina! Mandalina bağışıklık sistemini güçlendiriyor

    Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor. Kansere kalkan oluyor. İştah kontrolünü sağlıyor. Yüksek kan basıncını önlüyor. Kemik erimesine karşı etkilidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine yol açar.

    Yaralara mandalina
    Mandalina, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeni hücrelerin oluşumunu destekliyor. Kansere kalkan oluyor. İştah kontrolünü sağlıyor. Yüksek kan basıncını önlüyor. Kemik erimesine karşı etkilidir. Yaraların daha hızlı iyileşmesine yol açar.

    İÇİN KİMYON
    Kimyon, sindirimi düzenler. Kas ve kemik gelişimini destekler. Diyabetin tedavisine yardımcı olur. Serbest radikallere karşı hücrelerimizi korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Gıda kaynaklı halıkları önler. Astım ve bronşiti tedavi eder.

    PIRASA CİLDİ PARLATIR
    Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. ten korur. Vücudunuzu temizler. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Yaralara mandalina! Mandalina bağışıklık sistemini güçlendiriyor