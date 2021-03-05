Burun estetiğinde hastalar ne istiyor? Op. Dr. Serkan Barışkan anlattı

Son yıllarda en çok rağbet gören estetik operasyonun burun ameliyatı olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan, hastaların beklentileri hakkında şunları söylüyor: "Bize başvuran hastaların öncelikli talebi, güzel bir buruna sahip olmak. Tabii görüntü kadar rahat nefes alabilen bir burun olması da çok önemli. Estetik bir bütündür. Burnun dışı kadar içi de iyi olmalıdır. Burun estetiğinde amaç sadece güzelleştirmek olursa, yapısal sorunlardan kaynaklanan ve rahat nefes almayı engelleyen problemler ihmal edilebilir. Bu operasyonda hastaların bir başka isteği de ameliyat sonrasında şişlik ve morluk oluşmaması."



DOĞALLIK ÖNEMLİ

Op. Dr. Serkan Barışkan'a göre burun estetiğinde önemli bir nokta da doğallığın korunması: "Doğal ve iyi oranlanmış her şey güzeldir. Bu tanımlama burun estetiğine de yansımıştır. Bu bağlamda ameliyat yapıldığı belli olmayan, doğal ve yüze uyumlu bir burun için başarılı estetik diyebiliriz. Güzel ve doğal yapılmış bir burun, estetikli gibi durmaz. Her insana aynı burnu yapmak değil, kişinin yüzüne uygun burun yapmak çok önemlidir."