Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt riskini azaltır.
CEVİZİ SEVERİZ
Sevilen kuruyemişlerden ceviz, kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Beyni korur. Cildin uzun süre parlamasını sağlar.
KOLESTEROLE BAMYA
Bamya, bağırsak hareketlerini düzenlemeye oldukça yardımcı olur. Kronik hastalıkları azaltır. Kolesterolü düzenler. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile günlük ihtiyacı karşılar.
DERİLER İÇİN BALKABAĞI
Balkabağı, nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir. Kanser hastalıklarına karşı koruyucudur.