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    Sivilcelere (Sağlık haberleri)

    , hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. riskini azaltır.

    Sivilcelere mor lahana

    , hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. riskini azaltır.

    CEVİZİ SEVERİZ
    Sevilen     kuruyemişlerden ceviz, kalp sağlığına faydalıdır. kontrolünde etkilidir. le savaşta yardımcıdır. Beyni korur. Cildin uzun süre parlamasını sağlar.

    KOLESTEROLE
    Bamya,     bağırsak hareketlerini düzenlemeye oldukça yardımcı olur. Kronik hastalıkları azaltır. Kolesterolü düzenler. İçerisinde bulundurduğu bol miktarda demir ile günlük ihtiyacı karşılar.

    DERİLER İÇİN
    Balkabağı,     nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir. Kanser hastalıklarına karşı koruyucudur.

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    Haberler Sağlık Sivilcelere mor lahana (Sağlık haberleri)