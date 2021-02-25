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    Göz ardı etmeyin: Göz sağlığına dikkat

    Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. , gözlerdeki sarılığa dikkat çekiyor: Sarılık bir rahatsızlığın belirtisidir, kendisi bir hastalık değildir. Sarılığa yol açan nedenler çok çeşitlidir. Tüm bu nedenler arasında şüphesiz en çok korkulan durumlar karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarında gelişen kanserlerdir.

    Göz ardı etmeyin

    Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. , gözlerdeki sarılığa dikkat çekiyor: Sarılık bir rahatsızlığın belirtisidir, kendisi bir hastalık değildir. Sarılığa yol açan nedenler çok çeşitlidir. Tüm bu nedenler arasında şüphesiz en çok korkulan durumlar karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarında gelişen kanserlerdir.

    KESİN TEDAVİSİ YOK
    Bu bölgelerde gelişen kanserler gözlerde ve ciltte sarılığa, idrarda koyulaşmaya, dışkı renginde ise açılmaya yol açar. Kesin tedavisi yoktur. Ancak gözlerdeki sarıya doğru renk değişimi daha iyi hale gelebilir.

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    Haberler Sağlık Göz ardı etmeyin: Göz sağlığına dikkat