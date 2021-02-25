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    suyu kalp dostu

    ın faydaları saymakla bitmez. an suyu ise kaynatıldığında mucize etki sağlıyor. İşte bitkisel tedavide tercih edilen soğan suyunun bilinmeyen faydaları.

    Soğan suyu kalp dostu

    ın faydaları saymakla bitmez. an suyu ise kaynatıldığında mucize etki sağlıyor. İşte bitkisel tedavide tercih edilen soğan suyunun bilinmeyen faydaları.

    Kanserli hücreleri öldürür:
    Düzenli olarak tüketildiği takdirde i önler. Kaynatılmış soğan suyu polifenoller içermektedir.

    Kalp sağlığına iyi gelir:
    Kalbi korur ve kalp hastalıklarının gelişmesini engeller. tıkayıcı hastalıkların önüne geçmesini sağlar.

    Saçın uzamasına yardımcı olur:
    Kaynatılmış soğan suyunu saçlarınıza uygulayarak saçlarınızı daha gür ve güzel bir hale getirebilirsiniz. Eğer saç dökülmesi gibi problemlerle de karşı karşıyaysanız yine kullanabilirsiniz.

    Kemik sağlığına etki eder:
    erimesi gibi problemleri ortadan kaldırır. Eğer kemik sağlığınıza etki etmek istiyorsanız kaynatılmış soğan suyu tüketebilirsiniz.

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