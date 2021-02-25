Soğan suyu kalp dostu

Soğanın faydaları saymakla bitmez. Soğan suyu ise kaynatıldığında mucize etki sağlıyor. İşte bitkisel tedavide tercih edilen soğan suyunun bilinmeyen faydaları.
Kanserli hücreleri öldürür:
Düzenli olarak tüketildiği takdirde kanseri önler. Kaynatılmış soğan suyu polifenoller içermektedir.
Kalp sağlığına iyi gelir:
Kalbi korur ve kalp hastalıklarının gelişmesini engeller. Kan damarı tıkayıcı hastalıkların önüne geçmesini sağlar.
Saçın uzamasına yardımcı olur:
Kaynatılmış soğan suyunu saçlarınıza uygulayarak saçlarınızı daha gür ve güzel bir hale getirebilirsiniz. Eğer saç dökülmesi gibi problemlerle de karşı karşıyaysanız yine kullanabilirsiniz.
Kemik sağlığına etki eder:
Kemik erimesi gibi problemleri ortadan kaldırır. Eğer kemik sağlığınıza etki etmek istiyorsanız kaynatılmış soğan suyu tüketebilirsiniz.