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    Vitaminlerin bilinçsizce kullanımı büyük zarar veriyor

    döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, vitamin ve gıda takviyelerine bel bağlıyor. Ancak bilinçsizce kullanım, büyük zarar veriyor. İşte vitamin ve takviyelerin reçetesi.

    Vitaminlerin ABC'si

    döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, vitamin ve gıda takviyelerine bel bağlıyor. Ancak bilinçsizce kullanım, büyük zarar veriyor. İşte vitamin ve takviyelerin reçetesi.

    A VİTAMİNİ:
    yağı, süt, tereyağı ve yumurta gibi besinlerden alınır. Görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücre büyümesi için gereklidir. Enfeksiyonlara karşı korur. Günlük ihtiyacın 10 katı kadar A vitamini alınırsa baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikayetler görülebilir.

    B VİTAMİNİ:
    ve diğer organ etleri, süt, kuru baklagiller, tahıllar, ceviz, fındık ve yumurtada bulunur. Gelişmede önemli bir rol üstlenir. Cildin korunmasını sağlar. Yorgunluk ve bitkinliği azaltır. Fazlası hissizlik, cilt rahatsızlıkları, gözlerde ışık hassasiyeti ve uykusuzluğa yol açar.

    C VİTAMİNİ:
    , , , , , , , gibi besinlerde vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. ve cilt kanserinin gelişimini yavaşlatır. Kansızlık oluşumundan korur. Fazla almak, ishal, deri bulguları ve böbrek taşına neden olur.

    D VİTAMİNİ:
    Balık ve yağı, yumurta sarısı, tereyağı gibi besinler ile güneşte bolca bulunur. Böbreklerdeki kalsiyum kaybını önler. Kemik direncini artırmaktadır. Fazlası doku ve eklem kireçlenmelerine, böbrek hasarına ve rahatsızlığına yol açar.

    E VİTAMİNİ:
    Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, soya, yeşil sebzeler ve baklagillerde bulunur. E vitamini, hücre zarını koruyucu etkisi vardır. Damar tıkanıklığını önler. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan proteinlerin yapımında görev alır. Fazla almak felç, kanama ve prostata yol açar.

    K VİTAMİNİ:
    Ispanak ve benzeri yeşil yapraklı sebzeler, karaciğerde bulunur. K vitamini kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Kemik sağlığını destekler kalp rahatsızlığı riskini azaltır. Fazlası, damar tıkanıklığına neden olur.

    NE ZAMAN ALMALIYIZ?
    SABAH
    Sabah     aç karnına alınacak ilk ilaç, ilacıdır. C vitamini ise bağırsakta emilimi sağlar. En az 1 saat geçtikten sonra kahvaltı yapılmalıdır. takviyesi alacaksanız, kahvaltıdan hemen sonra almak en doğrusudur.

    ÖĞLE
    Öğle     yemeğiyle birlikte ya da hemen sonrasında multivitaminler alınabilir. Omega 3, yani balık yağı kullanılabilir. B vitaminleri eğer dil altı alınacak ise günün istenen saatinde olabilir.

    AKŞAM
    Balık     yağı eğer öğlen alınamadıysa akşam yemeğinden sonra da alınabilir. Yağda çözünen A, K ve E vitamini kullanılabilir. Gündüz alınması sersemlik yapabilir ancak akşam alınması, rahat bir uyku sağlar.

    KiMLER KULLANMALI?
    Bebekler, D vitamini ve bazen demir takviyeleri
    Vejetaryenler, kalsiyum, demir, çinko, B12 ve D vitamini takviyeleri
    Menopoz dönemine girmiş kadınlar, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri
    Hamileler, omega-3, vitamin ve mineral takviyeleri
    Emziren kadınlar, ekstra kalsiyum ve omega-3 takviyeleri
    60 yaşını geçenler, D vitamini ve çoklu vitamin-mineral takviyeleri

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