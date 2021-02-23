Sarı nokta hastalığı 55 yaşını bekler

arasındaolarak bilinen Makuladejenerasyonu,insanlarda ortaya çıkıyor.Hastalıkta, gözün sarınokta bölgesinin,yaşın ilerlemesiylebirlikte bozulupdejenerasyonauğruyor.GözHastalıkları Uzmanı Doç. Dr.İbrahim Koçak, hastalığın görmeazalması, cisimleri büyük ve küçükgörme gibi şikayetlere yol açtığınısöylüyor. Hastalığın kuru ve yaş tipolmak üzere iki gruba ayrıldığınıbelirten Doç. Dr. İbrahim Koçakşöyle devam ediyor: Kuru tipte,yaşam tarzına yönelik önerilerdebulunuyor. Beslenme tarzınındeğiştirilmesi, sigaranın bırakılmasıgibi. İleri evrelerde ise göz içienjeksiyonlar tercih ediliyor" diyor.Hastalığın ömür boyu devamettiğini söylüyor.