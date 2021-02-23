Sarı nokta hastalığı 55 yaşını bekler

Halk arasında sarı nokta olarak bilinen Makula dejenerasyonu, 55 yaş sonrası insanlarda ortaya çıkıyor. Hastalıkta, gözün sarı nokta bölgesinin, yaşın ilerlemesiyle birlikte bozulup dejenerasyona uğruyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koçak, hastalığın görme azalması, cisimleri büyük ve küçük görme gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalığın kuru ve yaş tip olmak üzere iki gruba ayrıldığını belirten Doç. Dr. İbrahim Koçak şöyle devam ediyor: Kuru tipte, yaşam tarzına yönelik önerilerde bulunuyor. Beslenme tarzının değiştirilmesi, sigaranın bırakılması gibi. İleri evrelerde ise göz içi enjeksiyonlar tercih ediliyor" diyor. Hastalığın ömür boyu devam ettiğini söylüyor.
- Sağlık
- 23.02.2021 Gazete