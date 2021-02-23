Kalp çarpıntısı 60 yaş ve üzeri vatandaşlarda daha sık görülüyor: Fazla tuz ve çay tüketimine dikkat

Vücudun yedi gün 24 saat hiç dinlenmeksizin çalışan organı kalp, beslenme alışkanlıkların- dan ve yaşam şeklinden etkileniyor. Yorulan kalp, neden olduğu ufak şikayetlerle kendisinde 'sorun' olduğunu ifade ediyor. Bunların başında çarpıntı geliyor. Ritim bozukluğu olarak da bilinen bu durum, sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen bu sağlık sorunu hakkında bilgiler veriyor.

TUZ, KAHVE, ÇAY

Ritim bozukluğu, genellikle 60 yaş ve üzeri vatandaşlarda görülüyor. Çarpıntının temelinde, tiroit ve kansızlık gibi hastalıklar bulunsa da sorun bazen psikolojik de olabiliyor. Endişe, umutsuzluk, yalnızlık gibi duyguların artması nedeniyle uyku ve yeme alışkanlıklarında belirgin değişiklik kalpte ritim bozukluğuna yol açıyor. Yine tuz alımının artması nedeniyle tansiyonun düzensizleşmesi ve aşırı kafein ve çay tüketimi de ritim bozukluklarına yol açıyor.

100'ÜN ÜZERİNE ÇIKMASIN

Normal bir insan kalbi, dakikada 60-80 defa atıyor ve vücuda kan pompalıyor. En az 50 atım, en fazla da 100 atım kabul ediliyor. Eğer kalp, insanı rahatsız edecek şekilde atıyorsa, buna 'çarpıntı' deniyor. İnsan kalbinin atışları, iki farklı şekilde hissediliyor. Kalbin dakikada 100'ün üzerinde atmasına taşikardi deniyor. Kalbin düzensiz atması ise aritmi olarak adlandırılıyor.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Doç. Dr. Ömer Uz, çarpıntının ciddi bir sorun olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor. Şu uyarılarda bulunuyor: Ritim bozukluğu hastalarında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bayılma şikayetleri oluşursa mutlaka doktora gitmesi gerekiyor. Vücudunuzun oluşturduğu dengenin bozulmaması için düzenli uyku vazgeçilmezdir. Kafein, şeker ve tuz alımı kısıtlaması da gerekmektedir.