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    üzüm dişlere çözüm

    Ağız ve diş sağlığı toplumda ihmal ediliyor. Uzman Diş Hekimi , diş sağlığında besinlerin önemine değiniyor. ve yeşil çayın, diş çürüklerini önlediğini belirtiyor. Lifli gıdaların tükürük akışını uyardığını, dişleri ve diş etlerini koruduğunu söylüyor. " üzüm kolesterol ve yağ içermez, antioksidanlar açısından zengindir ve iyi bir lif kaynağıdır.

    Kuru üzüm dişlere çözüm

    Ağız ve diş sağlığı toplumda ihmal ediliyor. Uzman Diş Hekimi Elifhan Alagöz, diş sağlığında besinlerin önemine değiniyor. ve yeşil çayın, diş çürüklerini önlediğini belirtiyor. Lifli gıdaların tükürük akışını uyardığını, dişleri ve diş etlerini koruduğunu söylüyor. " üzüm kolesterol ve yağ içermez, antioksidanlar açısından zengindir ve iyi bir lif kaynağıdır. Yüzde 60 şeker içermesine rağmen, bu şekerde diş çürüğü ve dişeti hastalığında etkin rol oynayan sükroz saptanmaz. Ayrıca; lerin diş çürüğü ve dişeti problemlerinden sorumlu bakterilere karşı büyüme inhibe edici aktivitesi vardır" bilgisini veriyor.

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