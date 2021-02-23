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    aileden miras

    Erkeklerin korkulu rüyası , 40'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. ikerim bu hastalığın gece sık idrara çıkma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalığın genetik etkisine de değinen Prof. Dr. Sofikerim "Yaşlandıkça prostat kanserine yakalanma olasılığı artıyor.

    Prostat aileden miras

    Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 40'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. ikerim bu hastalığın gece sık idrara çıkma gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Hastalığın genetik etkisine de değinen Prof. Dr. Sofikerim "Yaşlandıkça kanserine yakalanma olasılığı artıyor.

    Akrabalarda görülmesi prostat kanserine yakalanma riskini yükseltiyor. Baba veya erkek kardeş prostat kanseri olduysa, hastalık riski iki katından fazla olur" diyor. Şöyle devam ediyor: Prostat kanserinin tedavisinde hastalığın seyrine göre aktif izleme ya da radikal prostatektomi işlemi gerektirebiliyor. Radyasyon tedavisinde, prostat kanserini yok etmek için yüksek enerjili ları kullanılıyor. Kanserin büyümesini tetikleyen erkeklik hormonlarını engellemek için ilaç tedavisi de verilebiliyor.

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