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    • 23.02.2021 09:43
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    'da koronavirüse yakalanan 3 Türk hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi

    'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 Türk vatandaşı, nca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi. Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara binen 3 kişi, tedavi edilecekleri hastanelere nakledildi.

    3 Türk hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi

    'da Koronavirüse yakalanan 3 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. 'na inen ambulans uçaktan alınan 3 kişi, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

    Tanzanya'da Koronavirüse yakalanan ., Eyyüp K. ve . isimli 3 Türk vatandaşı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.



    3 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Tanzanya'dan aldığı hastaları gece saat 02.00 sıralarında 'ne iniş yaptı.



    Uçaktan alınan 3 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Tanzanya'da koronavirüse yakalanan 3 Türk hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi