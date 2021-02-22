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    • Sağlık
    • 22.02.2021 12:50
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    • 22.02.2021 12:50
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    Zaman zaman herkesin yaşadığı cilt problemlerinden biri olan ? Pek çok nedene bağlı olarak görülebilen bu rahatsızlığın çeşitleri ve etkileri de farklılık gösterir. İlaç kullanmak yerine doğal çözümlere başvurmak isteyen vatandaşlar gündemde sıklıkla araştırmalar yapıyor. Haberimizde sizler için in neler olduğunu derledik. Geçmeyen durumlarda ise mutlaka bir dermatoloji uzmanına muayene olmak gerekir. İşte kaşıntı ve kızarıklık sorunu yaşayanlar için öneriler…

    takvim.com.tr
    Kaşıntı ve kızarıklığa ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen doğal çözümler...

    Kaşıntı ve kızarıklığa ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen doğal çözümler neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı evlere kapanan vatandaşlar da stres kaynaklı cilt rahatsızlıkları görülebiliyor. Başka sebeplerden dolayı da cilt hastalıklarıyla karşılaşılabiliyor. İşte sıkça yaşanan kaşıntı ve kızarıklığa karşı doğal önerileri haberimizde derledik.

    KAŞINTI NEDEN OLUR?

    Böcek ısırması gibi faktörler ortaya çıktığında kaşıntı ortaya çıkabilmektedir. Bir takım alerjik fonksiyonlar da kaşıntıya neden olabilmektedir. Bunun için de bir alerji testi yaptırmak vücudun hangi maddelere karşı alerjisi olduğu tespit edilmelidir. Bununla birlikte kaşıntıya neden olan faktörlerde belirlenmiş olur. Stresli bir hayat yaşamakta vücudun dengesini bozar ve bir takım faktörleri ortaya çıkarmaktadır. Stressiz bir yaşam tarzı sürerek kaşıntı gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırabilirsiniz.

    Kansızlık da kaşıntıya neden olabilmektedir. Diyabet gibi hastalıkların da yan etkisi olarak kaşıntı gelişebilmektedir.

    KAŞINTI İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

    Soğuk Su: Soğuk su kaşıntıya en iyi gelen doğal yollardan biridir. Dilerseniz direkt olarak soğuk su ya da buz kürü ile birlikte kaşıntı olan bölgenize sürebilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması ile birlikte kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır.

    Soda: Kaşıntıya iyi gelen bir diğer yöntem ise sodadır. Soda tüm kaşıntı hissiyatınızı ortadan kaldıracaktır. Sahip olduğu mineral ve asidik özelliği ile soda kaşıntıya karşı son derecede faydalı bir doğal yöntemdir. Sodayı kaşıntı olan bölgenize uygulamak için öncelikle bir yemek kaşığına soda ve üzerine bir miktar su ekleyiniz. Ardından da kaşıntı olan bölgenize bu karışımı sürebilirsiniz.

    Limon: Limon da kaşıntıya karşı birebir olan doğal çözümlerden biridir. Kaşıntı olan bölgelere gönül rahatlığı ile limon kürünü uygulayabilirsiniz. Limonun çekirdekleri ile birlikte kaşıntı olan yerlere 15 20 dakika boyunca sürün. Ardından bu işlemden sonra 15 dakika daha bekleyin ve kaşıntı olan bölgeyi soğuk su ile birlikte yıkayın. Böylelikle kaşıntı problemleriniz kısa sürede ortadan kalkacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

    Yulaf: Kaşıntınızı kısa sürede geçirmek için yulaf da kullanabilirsiniz. Antioksidan nedeni ile ortaya çıkan tüm kaşıntıları yulaf geçirir. Yulaf ile birlikte suyu karıştırın. Ortaya çıkan kürü kaşınan bölgeye sürün. Yulaf ile su ayrıca cilt sağlığına da oldukça iyi gelecektir. Macun kıvamına gelen karışım ile birlikte kaşıntı problemlerinizden kısa süre içerisinde kurtulacaksınız.

        Karanfil Yağı: Karanfilin insan sağlığına önemli ölçüde iyi geldiği su götürmez bir gerçektir. Karanfil yağı da kaşıntı problemlerinizi ortadan kaldıran önemli bir doğal çözümdür. Karanfil yağı sahip olduğu yararlı maddeler ile kaşıntıya karşı birebir çözümdür. Eğer sürekli kaşıntı problemi yaşıyorsanız karanfil yağını 25 ila 30 dakika boyunca uygulayabilirsiniz. Bu şekilde kısa süre içerisinde kaşıntı problemlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.

        Aloe Vera: İnsan sağlığına oldukça faydalı olan aloe vera yağı tam anlamıyla bir bakteri düşmanıdır. Kaşıntınıza da oldukça iyi gelen aloe vera jeli vitamin ve mineraller bakımından oldukça iyi bir yağdır. Aloe vera yağı sıvısını kaşıntı olan bölgenize günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Son derecede faydalı ayrıca cilt sağlığına da oldukça iyi gelmektedir.

        Kaşıntı Nasıl Geçer?

        1- Aşırı terlemeden kaçınılmalı: Aşırı terleme, cilt bariyerini yıkar ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Kaşınmanın önüne geçmek için ter emen özel kumaşlı kıyafetler giyilmelidir.

        2- Krem ve pudra kullanılmalı: Kaşıntı giderici pudra ve kremler aktif olarak kullanıldığı takdirde bu yöndeki şikayetler yarı yarıya azalır. Özellikle kaşınan bölgeye günde ya da bir iki kere bu özel kremlerden sürülebilir.

        3- Su içmek: Bol bol su içmek baş ağrısını giderdiği gibi kaşıntı şikayetlerini de en aza indirgiyor.
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