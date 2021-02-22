Kaşıntı ve kızarıklığa ne iyi gelir? Kaşıntıya iyi gelen doğal çözümler...

KAŞINTI İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

Soğuk Su: Soğuk su kaşıntıya en iyi gelen doğal yollardan biridir. Dilerseniz direkt olarak soğuk su ya da buz kürü ile birlikte kaşıntı olan bölgenize sürebilirsiniz. Kaşıntı soğuk su uygulaması ile birlikte kısa süre içerisinde ortadan kalkacaktır.

Soda: Kaşıntıya iyi gelen bir diğer yöntem ise sodadır. Soda tüm kaşıntı hissiyatınızı ortadan kaldıracaktır. Sahip olduğu mineral ve asidik özelliği ile soda kaşıntıya karşı son derecede faydalı bir doğal yöntemdir. Sodayı kaşıntı olan bölgenize uygulamak için öncelikle bir yemek kaşığına soda ve üzerine bir miktar su ekleyiniz. Ardından da kaşıntı olan bölgenize bu karışımı sürebilirsiniz.

Limon: Limon da kaşıntıya karşı birebir olan doğal çözümlerden biridir. Kaşıntı olan bölgelere gönül rahatlığı ile limon kürünü uygulayabilirsiniz. Limonun çekirdekleri ile birlikte kaşıntı olan yerlere 15 20 dakika boyunca sürün. Ardından bu işlemden sonra 15 dakika daha bekleyin ve kaşıntı olan bölgeyi soğuk su ile birlikte yıkayın. Böylelikle kaşıntı problemleriniz kısa sürede ortadan kalkacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Yulaf: Kaşıntınızı kısa sürede geçirmek için yulaf da kullanabilirsiniz. Antioksidan nedeni ile ortaya çıkan tüm kaşıntıları yulaf geçirir. Yulaf ile birlikte suyu karıştırın. Ortaya çıkan kürü kaşınan bölgeye sürün. Yulaf ile su ayrıca cilt sağlığına da oldukça iyi gelecektir. Macun kıvamına gelen karışım ile birlikte kaşıntı problemlerinizden kısa süre içerisinde kurtulacaksınız.