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    yaşlı hastalığı değil: Artık gençlerde de görülüyor

    , ortalama olarak 70’li yaşların sonunda teşhis edilir ancak daha erken yakalananlar da bulunuyor. Peki, Alzheimer’ın erken belirtilerini nasıl anlayabilirsiniz? Hastalığın hafıza problemleri haricinde 7 erken belirtisi daha bulunuyor.

    Alzheimer yedi bitirdi

    , ortalama olarak 70'li yaşların sonunda teşhis edilir ancak daha erken yakalananlar da bulunuyor. Peki, Alzheimer'ın erken belirtilerini nasıl anlayabilirsiniz? Hastalığın hafıza problemleri haricinde 7 erken belirtisi daha bulunuyor.

    1- KÜÇÜK HIRSIZLIKLAR
    Yasa dışı şeylere yönelmek ve özellikle küçük hırsızlıklar yapmak, genellikle 45-65 yaş arası yetişkinleri etkileyen, ilerleyici olarak zarar veren, yaşa bağlı bir başka beyin hastalığı olan 'ın (FTD) bir işaretidir. İnsanların karar verme yetenekleri, hastalıktan etkilenebilir, bu da doğruyu yanlıştan ayırt edememelerine neden olabilir.

    2- SIK SIK DÜŞME
    125 yaşlı yetişkinin katıldığı bir araştırma, deneklerden sekiz aylık bir süre boyunca ne sıklıkta düştüklerini veya takıldıklarını takip etmelerini istedi. Araştırmacılar, en sık düşenlerin beyin taramalarına baktıklarında, düşme ile nın erken başlangıcı arasında bir ilişki gördü.

    3- UYGUNSUZ ŞEYLER YEMEK
    Nedeni bilinmese de, bazı hastaların Alzheimer teşhisi koyulmadan önce kağıt veya yenmeyen diğer cansız nesneler yedikleri biliniyor.

    4- ALAYCILIĞI AYIRT EDEMEME
    Yapılan     araştırmalar, Alzheimer hastalarının ve hastalığı olanların yüz yüze karşılaşmalarda alaycılığı fark edemeyenler arasında olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, beynin kısa süreli hafızanın olandığı ve alay gibi şeylerin çözüleceği yer olan arka hipokampüsünün etkilendiğini söylüyor.

    5- DEPRESYON
    Depresyondaysanız    , tedaviye daha erken ulaşın. Çünkü depresif beyinde salınan hormonların beynin belirli bölgelerine zarar verebiliyor. Bu da Alzheimer veya diğer bilişsel hastalık gelişimine yol açabiliyor.

    6- NESNELERİN İŞLEVİNİ UNUTMAK:
    Cansız     nesnelerin ne işe yaradığını veya neye yaradığını hatırlayamıyorsanız, veya ilk belirtileriyle karşı karşıya olabilirsiniz.

    7- ODAKLANMA PROBLEMİ
    Alzheimer     hastalığı, beyindeki bilişsel ve yürütme işlevindeki bir değişikliktir. Yani gerçekleri, anıları ve bilgileri hatırlama yeteneğiniz ve karar verme yeteneğiniz tehlikeye girer. Uzmanlar, temelde beyninizin odaklanmamış hale geldiğini söylüyor. Dolayısıyla, olaylara odaklanmamış bir şekilde bakmak, beyninizdeki sözde 'düğümlerin' erken bir işareti olabilir.

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