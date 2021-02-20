Alzheimer, ortalama olarak 70'li yaşların sonunda teşhis edilir ancak daha erken yakalananlar da bulunuyor. Peki, Alzheimer'ın erken belirtilerini nasıl anlayabilirsiniz? Hastalığın hafıza problemleri haricinde 7 erken belirtisi daha bulunuyor.

1- KÜÇÜK HIRSIZLIKLAR

Yasa dışı şeylere yönelmek ve özellikle küçük hırsızlıklar yapmak, genellikle 45-65 yaş arası yetişkinleri etkileyen, ilerleyici olarak zarar veren, yaşa bağlı bir başka beyin hastalığı olan Frontotemperal Demans'ın (FTD) bir işaretidir. İnsanların karar verme yetenekleri, hastalıktan etkilenebilir, bu da doğruyu yanlıştan ayırt edememelerine neden olabilir.

2- SIK SIK DÜŞME

125 yaşlı yetişkinin katıldığı bir araştırma, deneklerden sekiz aylık bir süre boyunca ne sıklıkta düştüklerini veya takıldıklarını takip etmelerini istedi. Araştırmacılar, en sık düşenlerin beyin taramalarına baktıklarında, düşme ile Alzheimer hastalığının erken başlangıcı arasında bir ilişki gördü.

3- UYGUNSUZ ŞEYLER YEMEK

Nedeni bilinmese de, bazı hastaların Alzheimer teşhisi koyulmadan önce kağıt veya yenmeyen diğer cansız nesneler yedikleri biliniyor.

4- ALAYCILIĞI AYIRT EDEMEME

Yapılan araştırmalar, Alzheimer hastalarının ve Frontotemporal hastalığı olanların yüz yüze karşılaşmalarda alaycılığı fark edemeyenler arasında olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, beynin kısa süreli hafızanın depolandığı ve alay gibi şeylerin çözüleceği yer olan arka hipokampüsünün etkilendiğini söylüyor.

5- DEPRESYON

Depresyondaysanız, tedaviye daha erken ulaşın. Çünkü depresif beyinde salınan hormonların beynin belirli bölgelerine zarar verebiliyor. Bu da Alzheimer veya diğer bilişsel hastalık gelişimine yol açabiliyor.

6- NESNELERİN İŞLEVİNİ UNUTMAK:

Cansız nesnelerin ne işe yaradığını veya neye yaradığını hatırlayamıyorsanız, Alzheimer hastalığının veya bunamanın ilk belirtileriyle karşı karşıya olabilirsiniz.

7- ODAKLANMA PROBLEMİ

Alzheimer hastalığı, beyindeki bilişsel ve yürütme işlevindeki bir değişikliktir. Yani gerçekleri, anıları ve bilgileri hatırlama yeteneğiniz ve karar verme yeteneğiniz tehlikeye girer. Uzmanlar, temelde beyninizin odaklanmamış hale geldiğini söylüyor. Dolayısıyla, olaylara odaklanmamış bir şekilde bakmak, beyninizdeki sözde 'düğümlerin' erken bir işareti olabilir.