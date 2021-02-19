4- KAHVE, ALKOL, SİGARA ÜÇLÜSÜNE DİKKAT:

Uykuya dalmada sorun yaşıyorsanız kafein içeren kahve gibi içecekleri saat 14:00'ten sonra tüketmemelisiniz. Aynı şekilde sigara gibi tütün ürünleri de en az kahve kadar uyku kaçıran etkiye sahip. Toplumdaki yaygın inanışın aksine alkol tüketimi de uyku kalitesini olumsuz etkiler ve uykunun sık bölünmesine neden olur.