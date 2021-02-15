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    • Sağlık
    • 15.02.2021 18:02
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    • 15.02.2021 18:02
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    , ? ne zaman çıkar?

    , ? Dünyada milyonlarca kadının merak ettiği konuların başında gebelik geliyor ve bu konuya dair bilgiler de gündemde sıklıkla araştırılıyor. Anne olmayı planlayanlar ya da bu durumdan şüphelenler öncelikle gebelik belirtilerinin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki ne zaman çıkar? Bazen normal fiziksel yakınmalarla karıştırılsa da bazı durumlarda bu belirtilerin hamilelik nedeniyle ortaya çıktığı görülüyor. İşte gebelik belirtileri hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri ne zaman çıkar?

    Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri ne zaman çıkar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Her evli kadın adet öncesi sendromlar ile gebelik belirtilerini birbirine karıştırabiliyor. Anne olmak isteyen ya da henüz planlamayan kişiler gebelik belirtilerinin neler olduğunu bilmek istiyor ve doktora gitmeden önce sık sık araştırmalar yapıyor. Gebelik belirtilerine dair tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Anne adaylarının gebeliğin ilk haftasından son günlerine kadar çeşitli belirtileri ile karşılaşması mümkün. Gebeliğin ilk haftalarında daha hafif şiddette kendini gösteren belirtiler, ilerleyen dönemlerde farklı boyutlarda etkisini gösterebilir. Bu belirtilerin etkisi, anne adayının ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk 2 ay içerisinde varlık gösteren belirtiler genelde vücuttaki hormonal değişiklikler ile ilişkilendirilir. Çünkü yumurtanın rahimde döllenerek bebeğe dönüşmesi için vücutta bazı hormonların salgılanması gerekir. HCG, östrojen ve progesteron olarak bilinen bu özel hormonlar, anne adayının vücudunda doğum anına kadar pek çok görevi üstlenir. Söz konusu hormonların normalden daha farklı bir şekilde salgılanması ise çeşitli psikolojik ve fizyolojik belirtilerin gözlemlenmesine sebep olur. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak son günlere kadar ortaya çıkan hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

    Adet gecikmesiGöğüslerin hassaslaşması
    Meme uçların hassasiyet
    Baş dönmesi ve bayılma
    Mide bulantısı ve kusma
    Halsizlik ev yorgunluk
    Aşerme
    Koku hassasiyeti
    Sırt ve bel ağrısı ile birlikte karın bölgesinde şişkinlik
    Vajinal akıntı
    Yerleşme kanaması
    Dış gebelik
    Meme uçlarının koyu bir renk alması
    Vücut sıcaklığının yükselmesi

        HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

        Hamileliğin ilk haftalarında yumurtalıklarda ve rahimde çeşitli değişimler yaşanır. Öncelikle hamilelik döneminin ilk aşaması olan implantasyon dönemi başlar ve ilk belirtiler de implantasyon döneminde ortaya çıkar. Bu süreçte döllenen yumurta rahim duvarına yerleştiği için, implantasyon, yani tutunma kanamaları görülür. Söz konusu kanamalar genellikle lekelenme şeklinde olur ve 2 hafta süresince herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu kanamaların ardından da psikolojik belirtiler ortaya çıkar. İmplantasyon döneminde anne adayı çok öfkeli, huzursuz, duygusal olur, ancak bu durum zamanla dengelenir. Bu bağlamda aslında hamilelik belirtileri döllenmeyle oluşan embriyonun rahme tutunmasıyla başlar. Ancak çoğunlukla adet gecikmesi yaşanıncaya kadar kadınlar, yaşadıkları şikayetlerin hamilelikten kaynaklandığını bilmezler.

        HAMİLELİK KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

        Gebelik testinden doğru sonuç alarak hamileliğin varlığından haberdar olabilmek için embriyonun rahime yerleşmesi, bunun sonucunda da vücutta ölçümlenebilecek düzeyde beta hCG hormonunun salgılanmış olması gerekir. Dolayısıyla testin sonucunun doğruluk payının yüksek olması için adet döngüsünün gecikmesinin beklenmesi önerilir.
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