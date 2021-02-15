Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri ne zaman çıkar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Her evli kadın adet öncesi sendromlar ile gebelik belirtilerini birbirine karıştırabiliyor. Anne olmak isteyen ya da henüz planlamayan kişiler gebelik belirtilerinin neler olduğunu bilmek istiyor ve doktora gitmeden önce sık sık araştırmalar yapıyor. Gebelik belirtilerine dair tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?
Anne adaylarının gebeliğin ilk haftasından son günlerine kadar çeşitli belirtileri ile karşılaşması mümkün. Gebeliğin ilk haftalarında daha hafif şiddette kendini gösteren belirtiler, ilerleyen dönemlerde farklı boyutlarda etkisini gösterebilir. Bu belirtilerin etkisi, anne adayının ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. İlk 2 ay içerisinde varlık gösteren belirtiler genelde vücuttaki hormonal değişiklikler ile ilişkilendirilir. Çünkü yumurtanın rahimde döllenerek bebeğe dönüşmesi için vücutta bazı hormonların salgılanması gerekir. HCG, östrojen ve progesteron olarak bilinen bu özel hormonlar, anne adayının vücudunda doğum anına kadar pek çok görevi üstlenir. Söz konusu hormonların normalden daha farklı bir şekilde salgılanması ise çeşitli psikolojik ve fizyolojik belirtilerin gözlemlenmesine sebep olur. Hamileliğin ilk haftalarından başlayarak son günlere kadar ortaya çıkan hamilelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Adet gecikmesiGöğüslerin hassaslaşması
Meme uçların hassasiyet
Baş dönmesi ve bayılma
Mide bulantısı ve kusma
Halsizlik ev yorgunluk
Aşerme
Koku hassasiyeti
Sırt ve bel ağrısı ile birlikte karın bölgesinde şişkinlik
Vajinal akıntı
Yerleşme kanaması
Dış gebelik
Meme uçlarının koyu bir renk alması
Vücut sıcaklığının yükselmesi