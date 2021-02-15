Hamilelik belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri ne zaman çıkar?

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?



Hamileliğin ilk haftalarında yumurtalıklarda ve rahimde çeşitli değişimler yaşanır. Öncelikle hamilelik döneminin ilk aşaması olan implantasyon dönemi başlar ve ilk belirtiler de implantasyon döneminde ortaya çıkar. Bu süreçte döllenen yumurta rahim duvarına yerleştiği için, implantasyon, yani tutunma kanamaları görülür. Söz konusu kanamalar genellikle lekelenme şeklinde olur ve 2 hafta süresince herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir. Bu kanamaların ardından da psikolojik belirtiler ortaya çıkar. İmplantasyon döneminde anne adayı çok öfkeli, huzursuz, duygusal olur, ancak bu durum zamanla dengelenir. Bu bağlamda aslında hamilelik belirtileri döllenmeyle oluşan embriyonun rahme tutunmasıyla başlar. Ancak çoğunlukla adet gecikmesi yaşanıncaya kadar kadınlar, yaşadıkları şikayetlerin hamilelikten kaynaklandığını bilmezler.

HAMİLELİK KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?



Gebelik testinden doğru sonuç alarak hamileliğin varlığından haberdar olabilmek için embriyonun rahime yerleşmesi, bunun sonucunda da vücutta ölçümlenebilecek düzeyde beta hCG hormonunun salgılanmış olması gerekir. Dolayısıyla testin sonucunun doğruluk payının yüksek olması için adet döngüsünün gecikmesinin beklenmesi önerilir.