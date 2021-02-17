İleri yaştaki kadınlarda ortaya çıkan idrar kaçırma, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Çevresinden utandığı için hastalar rahatsızlığını ihmal ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sultan Şalk, idrar kaçırmanın birçok hastalığın belirtisi olduğunu söylüyor.
ŞİFRE BÖBREK VE BEYİN
Hastalar, idrar kaçırma rahatsızlıklarını normal bir durum olarak görebiliyor. Hatta utandıkları için bu şikayetlerini çevresinden saklıyor. Bu da hastalığın tespitini ve tedavisini geciktiriyor. Opr. Dr. Sultan Şalk, idrar kaçırmanın önemli bir hastalık belirtisi olduğunu söylüyor. "İdrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere bir de nörolojik hastalıkları sayabiliriz" diyor.
İHMAL EDİLMEMELİ...
Opr. Dr. Şalk, idrar kaçırmanın temelinde şeker hastalığının bulunabileceğini belirtiyor. "İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir" diyor.
ÇAYI KAHVEYI AZALTIN
Sosyal ve hijyenik bir problem olan idrar kaçırma, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Şikayetlerin ortadan kaldırılması için en kısa sürede tedavi edilmesi gerekiyor. Öncelikle hastalara sıvı alımını kontrol altına almaları öneriliyor. Çay, sigara, alkol, kahve gibi içeceklerinin tüketiminin azaltılması şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor.
CERRAHİ TEDAVİ GEREKEBİLİR
İdrar kaçırma şikayetlerinin belirlenmesi için basit tanı testleri bulunuyor. İdrar tahlili, jinekolojik muayene ve işeme günlüğü gibi testlerle tanı koyulabiliyor. Öksürüp hapşırma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi tercih ediliyor. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi ediliyor.
ŞİFRE BÖBREK VE BEYİN
Hastalar, idrar kaçırma rahatsızlıklarını normal bir durum olarak görebiliyor. Hatta utandıkları için bu şikayetlerini çevresinden saklıyor. Bu da hastalığın tespitini ve tedavisini geciktiriyor. Opr. Dr. Sultan Şalk, idrar kaçırmanın önemli bir hastalık belirtisi olduğunu söylüyor. "İdrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere bir de nörolojik hastalıkları sayabiliriz" diyor.
İHMAL EDİLMEMELİ...
Opr. Dr. Şalk, idrar kaçırmanın temelinde şeker hastalığının bulunabileceğini belirtiyor. "İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir" diyor.
ÇAYI KAHVEYI AZALTIN
Sosyal ve hijyenik bir problem olan idrar kaçırma, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Şikayetlerin ortadan kaldırılması için en kısa sürede tedavi edilmesi gerekiyor. Öncelikle hastalara sıvı alımını kontrol altına almaları öneriliyor. Çay, sigara, alkol, kahve gibi içeceklerinin tüketiminin azaltılması şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor.
CERRAHİ TEDAVİ GEREKEBİLİR
İdrar kaçırma şikayetlerinin belirlenmesi için basit tanı testleri bulunuyor. İdrar tahlili, jinekolojik muayene ve işeme günlüğü gibi testlerle tanı koyulabiliyor. Öksürüp hapşırma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi tercih ediliyor. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi ediliyor.