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    Hemen doktora başvurun: kabusunuz olabilir

    Kadınlarda sık görülen , ihmale gelmiyor. Uzmanlar, diyabet ve nörolojik rahatsızlıkların temelinde bu şikayetin bulunduğunu söylüyor. Erken tedavinin önemine dikkat çekiyor.

    İdrar kaçırma kabusunuz olabilir
    İleri yaştaki kadınlarda ortaya çıkan idrar kaçırma, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Çevresinden utandığı için hastalar rahatsızlığını ihmal ediyor. Uzmanı Opr. Dr. Sultan Şalk, nın birçok hastalığın belirtisi olduğunu söylüyor.

    ŞİFRE BÖBREK VE BEYİN
    Hastalar, kaçırma rahatsızlıklarını normal bir durum olarak görebiliyor. Hatta utandıkları için bu şikayetlerini çevresinden saklıyor. Bu da hastalığın tespitini ve tedavisini geciktiriyor. Opr. Dr. Sultan Şalk, idrar kaçırmanın önemli bir hastalık belirtisi olduğunu söylüyor. "İdrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere bir de nörolojik hastalıkları sayabiliriz" diyor.

    İHMAL EDİLMEMELİ...
    Opr. Dr. Şalk, idrar kaçırmanın temelinde şeker hastalığının bulunabileceğini belirtiyor. "İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Bunun yanı sıra ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir" diyor.



    ÇAYI KAHVEYI AZALTIN
    Sosyal ve hijyenik bir problem olan idrar kaçırma, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Şikayetlerin ortadan kaldırılması için en kısa sürede tedavi edilmesi gerekiyor. Öncelikle hastalara sıvı alımını kontrol altına almaları öneriliyor. Çay, sigara, alkol, kahve gibi içeceklerinin tüketiminin azaltılması şikayetlerin azalmasına yardımcı oluyor.

    CERRAHİ TEDAVİ GEREKEBİLİR
    İdrar kaçırma şikayetlerinin belirlenmesi için basit tanı testleri bulunuyor. İdrar tahlili, jinekolojik muayene ve işeme günlüğü gibi testlerle tanı koyulabiliyor. Öksürüp hapşırma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi tercih ediliyor. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi ediliyor.
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    Haberler Sağlık Hemen doktora başvurun: İdrar kaçırma kabusunuz olabilir