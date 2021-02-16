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    medya uyku bozukluğuna yol açar

    'nde araştırma yapıldı. Buna göre medyayı günde üç saatten fazla kullananların 23.00'ten sonra yatma ve gece uyanma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların üçte biri Instagram, ve gibi uygulamalara beş saat veya daha fazla zaman harcıyor.

    Net uykusuzluk!

    İngiltere 'nde araştırma yapıldı. Buna göre medyayı günde üç saatten fazla kullananların 23.00'ten sonra yatma ve gece uyanma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların üçte biri Instagram, ve gibi uygulamalara beş saat veya daha fazla zaman harcıyor. 13 ila 15 yaşındaki çocuklar, uyumadan önce cep telefonlarına baktıklarından dolayı yatma vakitlerini erteliyor. Sabah uyanmakta zorlanıyorlar. Özellikle döneminde artan sosyal medya bağımlılığı artıyor. Uzmanlar, gece uyumadan önce telefonunuzu yatak odanızdan uzak tutmanız gerektiğini söylüyor.

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