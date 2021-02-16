Beslenme şeklimiz, saçlarımızın sağlığını da etkiliyor. Yanlış beslenme saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılması ve dökülmesine neden oluyor. Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, protein almadan beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığına dikkat çekiyor.

SOMONLA PARLASIN

Omega 3, 6, 9 denilen esansiyel yağ asitlerinin eksikliği durumda 2-4 ay içinde saçlarda dökülme başlar. Somon, torik, uskumru ve palamut balıkları tüketin.

DÖKÜLMEYİ ÖNLER

Yeşil çay, saç köklerinde büyümeyi uyarır. Parlaklık katar. Özellikle erkek tipi kellikte faydalıdır. İçerisinde bulunan antioksidanlar, E, C vitaminleri ile panthenol gibi saç için en temel vitamin ve mineraller saç dökülmesini engelleme konusunda oldukça başarılıdır.

SICAK SICAK MİDEYİ KORUSAK

Soğuk gıda ve içecekler, midede gaz oluşumunu artırıyor. Prof. Dr. Vedat Göral, soğuk günlerde mide gazının daha çok oluştuğunu söylüyor: Çay, kahve, salep gibi sıcak içecekleri bolca tüketip bedeninizi de sıcak tutabilirsiniz. Ev içindeyken mide gazı oluşuyorsa, çorap giymek veya daha kalın giyinmek yararlı olacaktır. Antibiyotikler ve ilaçlar, bağırsak mikrobiatasını bozarak iyi bakterilerin azalmasına ve kötü bakterilerin artmasına, sonuçta bağırsaklarda aşırı gaz oluşumuna neden olur. Bazen de mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve diğer iç organ hastalıkları da şişkinliğe neden olur.

TUZ BUZ OLMAYIN

Tat verici bir gıda maddesi olan Çin tuzu, fazla tüketildiğinde hastalıklara yol açıyor. Uzman Diyetisyen Eda Balcı, uyarılarda bulundu: Yapılan çalışmalar, tükürük salgısını artırarak gıdanın lezzet özelliklerini güçlendiren ve daha hızlı, sık yeme isteği uyandıran MSG'yi fazla miktarda tüketenlerde diyabet, obezite, Alzheimer, Parkinson, öğrenme bozuklukları gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkma ihtimalinde artış olduğu gösterdi.

GREYFURTLA ŞEKERİ DENGELE

Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur. Tansiyonu ve kolesterolü düzenler, insülin direncini azaltır.

KEMİKLERE SALATALIK

Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır.