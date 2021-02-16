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Bu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor unutkanlığın kesin çözümü! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor, meğer...

Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar ve tükettiğimiz besinler. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmayı hem de yaşlanmanın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlığın önüne geçebilmeniz mümkün. İşte o besinler...

16.02.2021 08:49 - Son Güncelleme: 16.02.2021 08:49
Bu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor unutkanlığın kesin çözümü! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor, meğer...

Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor.

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Bu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor unutkanlığın kesin çözümü! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor, meğer...

Uzmanlar güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor unutkanlığın kesin çözümü! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor, meğer...

HER GÜN 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği 'polifenol' sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor.

Bu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor unutkanlığın kesin çözümü! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor, meğer...

Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yabanmersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin.

Bu yiyen hiçbir şeyi unutmuyor unutkanlığın kesin çözümü! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor, meğer...

Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor.