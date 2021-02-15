Bir elma çok hafıza | Elmanın faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

Almanya Bonn'da Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nden (DZNE) uzmanlar, kırmızı elmanın faydalarını araştırdı. Kabuğuyla tüketilen elmanın, beyin hücrelerini güçlendirdiği ve demans riskini ortadan kaldırdığı açıklandı. Uzmanlar, C ve E vitamininden zengin elmanın mide ve bağırsak sağlığını güçlendirdiğini vurguladı.

Kilo verdirir.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Böbrekleri temizler.

Sindirimi hızlandırır.

Bağırsakları korur.

Saç dökülmesini bitirir.

Mide sağlığını korur.

ENFEKSİYONA KİMYON

Kalp sağlığını destekler. Enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır. Antioksidandan zengindir.

VİTAMIN DEPOSU YOĞURT

Geleneksel yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.