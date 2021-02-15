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    Bir elma çok hafıza | Elmanın faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

    'da Alman Nörodejeratif Hastalıklar Merkezi'nden (DZNE) uzmanlar, kırmızı elmanın faydalarını araştırdı. Kabuğuyla tüketilen elmanın, beyin hücrelerini güçlendirdiği ve demans riskini ortadan kaldırdığı açıklandı. Uzmanlar, C ve E vitamininden zengin elmanın ve bağırsak sağlığını güçlendirdiğini vurguladı.

    Bir elma çok hafıza

    Almanya 'da Alman Nörodejeratif Hastalıklar Merkezi'nden (DZNE) uzmanlar, kırmızı elmanın faydalarını araştırdı. Kabuğuyla tüketilen elmanın, beyin hücrelerini güçlendirdiği ve demans riskini ortadan kaldırdığı açıklandı. Uzmanlar, C ve E vitamininden zengin elmanın ve bağırsak sağlığını güçlendirdiğini vurguladı.

    Kilo verdirir.
    ve damar sağlığını korur.
    Böbrekleri temizler.
    Sindirimi hızlandırır.
    Bağırsakları korur.
    Saç dökülmesini bitirir.
    Mide sağlığını korur.

    ENFEKSİYONA KİMYON
    Kalp     sağlığını destekler. Enfeksiyonlara karşı etkilidir, iltihap sökücü özelliği vardır. Antioksidandan zengindir.

    VİTAMIN DEPOSU YOĞURT
    Geleneksel     yoğurt, kalsiyum, potasyum, protein açısından eşsizdir. İçindeki proteinler bağırsağı düzenleyen faydalı bakterileri güçlendirir, bağışıklığı destekler. A, D, E ve K vitaminleri içerir.

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    Haberler Sağlık Bir elma çok hafıza | Elmanın faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)