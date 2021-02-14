Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, kalp sağlığında doğru bilinen yanlışlara değiniyor:

GENETİK: Kalp hastalıklarının yüzde 90'ı kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanıyor.

KOLESTEROL: Hastaların iyi kolesterole sahip olması, kötü kolesterolün zararlı etkilerini azaltmıyor. Kalp krizinden korunmada, kötü kolesterol değeri önemli rol oynuyor. Bu değerin artması kalp kriz riskini artırıyor.

SAĞLIKLI YAĞLAR: Trans yağlar kötü kolesterol seviyesini yükseltiyor. Kırmızı et ve tereyağı gibi hayvansal ürünlerden gelen doymuş yağlar da öyle.

Bu nedenle zeytinyağı tüketmek gerekiyor.

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Sohbetlere eşlik eden kahve, şifa dağıtıyor. İspanya'daki Madrid Özerk Üniversitesi'nden bilim adamları günde bir fincan kahve içen erkeklerde sağırlık riskinin azaldığını söylüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Beğenik de kahvenin faydalarına değiniyor. Herkese günde 2 fincan Türk kahvesi içmeyi öneriyor. "Kahve karaciğer yağlanmasını giderir. Kalp hastalıklarına karşı korur" diyor.