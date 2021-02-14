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    Trans yağlara dikkat! hastalığı için faydalı besinler nelerdir? (Sağlık haberleri)

    oloji Uzmanı Prof. Dr. , sağlığında doğru bilinen yanlışlara değiniyor: Kalp hastalıklarının yüzde 90'ı kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanıyor.

    Yapma yağ!

    oloji Uzmanı Prof. Dr. , sağlığında doğru bilinen yanlışlara değiniyor:

    GENETİK: Kalp hastalıklarının yüzde 90'ı kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanıyor.

    KOLESTEROL: Hastaların iyi kolesterole sahip olması, kötü kolesterolün zararlı etkilerini azaltmıyor. Kalp krizinden korunmada, kötü kolesterol değeri önemli rol oynuyor. Bu değerin artması kalp kriz riskini artırıyor.

    SAĞLIKLI YAĞLAR: Trans yağlar kötü kolesterol seviyesini yükseltiyor. ve tereyağı gibi hayvansal ürünlerden gelen doymuş yağlar da öyle.
    Bu nedenle zeytinyağı tüketmek gerekiyor.

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    Sohbetlere     eşlik eden kahve, şifa dağıtıyor. İspanya'daki Madrid Özerk Üniversitesi'nden bilim adamları günde bir fincan kahve içen erkeklerde sağırlık riskinin azaldığını söylüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Beğenik de kahvenin faydalarına değiniyor. Herkese günde 2 fincan Türk kahvesi içmeyi öneriyor. "Kahve karaciğer yağlanmasını giderir. Kalp hastalıklarına karşı korur" diyor.

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    Haberler Sağlık Trans yağlara dikkat! Kalp hastalığı için faydalı besinler nelerdir? (Sağlık haberleri)