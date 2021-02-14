Romatizma hastalıkların önlenmesinde, erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, üç aşamaya değiniyor. "Birinci basamak önlemede hastalığın belirti ve bulguları başlamadan, risk faktörlerinin azaltılması ve kişinin olası hastalığa karşı direncinin artırılması amaçlanır. İkincil önlemede hastalığın ilerlemesinin önlenmesi amaçlanır. Üçüncü önlemenin amacı ise ilerlemiş hastalığın etkisinin azaltılması ve sınırlanmasıdır" diyor.

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Romatizmada hastaların kullandıkları gıda takviyelerini veya uyguladıkları özel diyetleri mutlaka hekimleriyle tartışmaları gereklidir. Romatizmal hastalıklar ve diyet ilişkisinde belki de en kesin bilgiler gut hastalığıyla ilgili bilgilerdir. Gut hastalığı insan metabolizmasıyla ilişkili bir durum olup, bu hastalıkta 'pürin' ismi verilen bir proteinin vücutta yıkım ürünü olan ürik asit ya çok miktarda üretilir ya da vücuttan etkili bir şekilde uzaklaştırılamaz. Özellikle pürinden zengin gıdaların aşırı tüketilmesi bu olayı tetikler ve kızarık, şiş, ısısı artmış eklem iltihaplanması yani gut atakları oluşur.

ŞEKER ÇOK ZARARLI

Gut hastalarının pürin içeriği fazla olan gıdaların tüketimini sınırlaması, alkol tüketiminden kaçınması ve bol su içmesi gerekir. Gut hastalarında aşırı kilo, diyabet, yüksek tansiyon, böbrek ve kalp problemleri de görülebilir. Kahve, süt ve yoğurt tüketiminin ürik asit düzeyini düşürdüğü bilinir. Pürin içeriği çok olan alkollü içecekler gut ataklarını artırabilir. Bunun yanında, früktoz (meyve şekeri) içeren içecekler veya früktoz içeriği fazla olan bazı meyvelerin aşırı tüketimi de gut ataklarını tetikleyebilir.

ŞİFRE BAĞIRSAK

Ankilozan spondilitli hastalarda Omega-3 yağ asitlerinin tüketilmesi, diyette nişastanın kısıtlanması önerilir. Bu hastalıkta bağırsak mikrobiyotası önemlidir. Sağlıklı insanlarda bağırsaklarda birçok yararlı bakteri bulunur. Ancak bazı iltihaplı romatizmalarda bu yararlı bakterilerin sayısı azdır. Dolayısıyla, sağlıklı bağırsağa sahip olmak romatizmal hastalığın durdurulması için önemlidir. Probiyotiklerin kullanımı ve sağlıklı bağırsak ortamının sağlanmasıyla bazı iltihap belirteçlerinin azalmasını sağlar.

ÇARE AKDENİZ DİYETİ

ROMATOİD ARTRİT, iltihaplı eklem romatizmaları arasında en sık görülen hastalıklar arasındadır. Akdeniz diyeti sebze, deniz ürünleri, zeytinyağı ağırlıklı ve daha az kırmızı et içeren bir diyet biçimidir. Akdeniz diyetinin romatoid artritli hastalarda ağrıyı, hastalık şiddetini azalttığı ve fiziksel fonksiyonları artırdığına dair olumlu sonuçlar bildirilmiştir.

SEDEF ROMATİZMASI olan kişilerde de kilo kontrolü ve Akdeniz diyetinin hastalık şiddeti ve ağrı üzerinde olumlu etkileri gösterilmiştir.

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZİS (SLE) kronik iltihaplı otoimmün bir hastalık olup, cilt, eklemler, böbrekler, beyin gibi birçok organ ve sistemi tutabilen bir hastalıktır. Diğer iltihaplı romatizmalarda olduğu gibi lupuslu hastalarda kalp-damar sistemi bozuklukları açısından artmış risk taşırlar. Bu hastalarda düşük tuz ve düşük yağ oranlı diyet, D vitamini desteği, çoklu doymamış yağ asitleriyle destek önerilmelidir.

KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI

PROF. DR. SALİH GÖÇMEN

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL