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    Pedal çevirin kireçlenmeyin! İşte kireçlenmeyi önlemek için yapmanız gerekenler...

    Prof. Dr. , kireçlenmeyi önlemek için obeziteden kaçınmak gerektiğini söylüyor: Yüzme, bisiklet, yürüyüş ve golf gibi sporlar tercih edebilirsiniz.

    Pedal çevirin kireçlenmeyin
    VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. , kireçlenme ve tedavisiyle ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:

    TEDAVİSİ NEDİR?
    un (kireçlenme) yarattığı hasarı geri döndürüp eklemi normal haline getirecek bir tedavi yöntemi günümüzde yoktur. Hastalık yıllar içinde ilerler, birden fazla eklem tutulabilir. Belirtilerin şiddeti dalgalanmalar gösterir, aktivite ile artışlar olup, dinlenme ve ilaçlarla sessiz dönemler olabilir.

    AĞRILARI YÖNETİN
    Tedavideki amaç ağrı, sertlik ve şişlik gibi belirtileri yönetmek, eklem hareketliliğini ve esnekliği arttırmak ve hastanın günlük işlerini yapabilmesini sağlamaktır. Eklem çevresi kaslarda güçlendirme çalışmaları yapmak, fazla kilosu olan kişilerde zayıflamanın sağlanması da amaçlanmaktadır.

    PROTEZ AMELİYATLARI NERELERE UYGULANIR?
    Protez ameliyatları, en sık diz, kalça ve omuz eklemlerinde uygulanır. Protezlerin günümüz teknolojisi ile ömürleri 15-20 yıl arasındadır, daha sonrasında aşınma ve gevşeme sorunları nedeniyle değiştirilmeleri gerekir. Bu nedenle ideal hasta grubu genellikle 65 yaş üzerindedir, ancak gerektiği durumlarda çok daha erken yaşlarda protez yapılabilir.

    KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI: PROF. DR. İRŞADİ İSTEMİ ALP YÜCEL

    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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    Haberler Sağlık Pedal çevirin kireçlenmeyin! İşte kireçlenmeyi önlemek için yapmanız gerekenler...