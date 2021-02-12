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    • Sağlık
    • 12.02.2021 08:55
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    • 12.02.2021 09:04
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    üzerine lama bugün başladı! Aşı randevusu nereden alınır?

    haberine göre le mücadelede üzeri vatandaşların lanması bugün başladı. Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının 'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile veya  uygulamalarından alınabiliyor.

    65 yaş üzerine aşılama başlıyor

    28 günün ardından sağlık çalışanlarına sı uygulamasında, ikinci doza dün geçildi.

    İkinci da, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 4 günde aşılanması planlanıyor.

    Sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üzeri kişilere de aşı uygulaması başladı.

    üzeri de bugünden itibaren aşılanmaya başlanacak. Sağlık Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımla 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini söyledi.

    AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?
    Aşı için randevular Sağlık Bakanlığının 'nin web sayfası https://www.mhrs.gov.tr ile veya uygulamalarından alınabiliyor.

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    Haberler Sağlık 65 yaş üzerine aşılama bugün başladı! Aşı randevusu nereden alınır?