Bağırsak için sıcak süt (Sağlık haberleri)

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Güçlü bağışıklık için bağırsak dostu besinler tüketin" dedi. Şunları söyledi: Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunur. Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklardan salgılanır. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmeliyiz. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kepekli ekmek, badem, tarçın, zeytinyağı, bezelye, Brüksel lahanası, rokfor peyniri, zencefil, doğal sarımsak, omega-3'den zengin olan somon balığı oldukça yararlıdır. Günde 1-2 kase ev yoğurdu tüketilmesi önerilmektedir. Her gün 10-12 adet çiğ badem tüketmek bağırsak sağlığı için yararlıdır. Taze badem, içerdiği lifler ile bağırsak mikrobiyotasını dengeler.

EHİR DEĞİL ŞİFA

Çağın vebası kanser adeta grip gibi yayılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, kanserle mücadelede sevindiren açıklamayı yapıyor. Arı zehrinin meme ve karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini belirtiyor. Arı zehrinin ilerleyen dönemde kanser ilacı olarak kullanabileceğini belirten Prof. Dr. Kolaylı şöyle devam ediyor: Gelecekte arı zehri önemli bir potansiyel, apiterapik ajan. Arı zehrinin ağrı kesici krem, güzellik kremleri, botoks gibi yaygınlaşan kullanım alanı var. Arıcılar, arı zehrini toplayıp eksi 20 derecede kurutup saklasın. Gelecekte arı zehrine ilgi artacak."

ÇARE ENGİNAR SİRKESİ

Çok sayıda besinin sirkesi yapılıyor. Enginar sirkesi de mucizeler saçıyor. İşte faydaları: Kanser riskini azaltır. Meme ve prostat kanserine karşı birebirdir. Kansızlığa iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Cildi güzelleştirir. Karaciğeri korur. Beyni güçlendirir.

BALKABAĞINI GÖRÜN

Alfa ve beta karotenden zengin olan balkabağı, bu sayede güçlü bir A vitamini kaynağıdır. A vitamininin en önemli özelliklerinin başında göz sağlığı gelir. Ayrıca C vitamininden zengin olmasıyla da bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.