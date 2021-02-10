Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bağırsak için sıcak süt (Sağlık haberleri)

    Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. , "Güçlü bağışıklık için bağırsak dostu besinler tüketin" dedi. Şunları söyledi: Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunur. Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklardan salgılanır. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmeliyiz. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kepekli ekmek, badem, tarçın, zeytinyağı, bezelye, sı, rokfor peyniri, zencefil, doğal sarımsak, omega-3'den zengin olan oldukça yararlıdır.

    Bağırsak için sıcak süt

    Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. , "Güçlü bağışıklık için bağırsak dostu besinler tüketin" dedi. Şunları söyledi: Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunur. Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklardan salgılanır. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmeliyiz. Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kepekli ekmek, badem, tarçın, zeytinyağı, bezelye, sı, rokfor peyniri, zencefil, doğal sarımsak, omega-3'den zengin olan oldukça yararlıdır. Günde 1-2 kase du tüketilmesi önerilmektedir. Her gün 10-12 adet çiğ badem tüketmek bağırsak sağlığı için yararlıdır. Taze badem, içerdiği lifler ile bağırsak mikrobiyotasını dengeler.

    EHİR DEĞİL ŞİFA
    Çağın vebası ser adeta grip gibi yayılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. lı, kanserle mücadelede sevindiren açıklamayı yapıyor. Arı zehrinin ve kanseri hücrelerinin büyümesini engellediğini belirtiyor. Arı zehrinin ilerleyen dönemde kanser ilacı olarak kullanabileceğini belirten Prof. Dr. Kolaylı şöyle devam ediyor: Gelecekte arı zehri önemli bir potansiyel, apiterapik ajan. Arı zehrinin ağrı kesici krem, güzellik kremleri, botoks gibi yaygınlaşan kullanım alanı var. Arıcılar, arı zehrini toplayıp eksi 20 derecede kurutup saklasın. Gelecekte arı zehrine ilgi artacak."

    ÇARE ENGİNAR SİRKESİ
    Çok sayıda besinin sirkesi yapılıyor. sirkesi de mucizeler saçıyor. İşte faydaları: Kanser riskini azaltır. Meme ve prostat kanserine karşı birebirdir. Kansızlığa iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Cildi güzelleştirir. Karaciğeri korur. Beyni güçlendirir.

    BALKABAĞINI GÖRÜN
    Alfa ve beta karotenden zengin olan balkabağı, bu sayede güçlü bir A vitamini kaynağıdır. A vitamininin en önemli özelliklerinin başında göz sağlığı gelir. Ayrıca C vitamininden zengin olmasıyla da bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Bağırsak için sıcak süt (Sağlık haberleri)