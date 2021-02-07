Korsenin kasık fıtığına faydası olur mu? Korseden şifa beklemeyin

Fıtık, toplumda sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Neden olduğu dayanılmaz ağrıları ile yaşam kalitesini düşürüyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. TAKVİM, fıtık rahatsızlığı hakkında bilinmesi gerekenleri uzmanlara soruyor. Medical Park Bahçelievler Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akyol genellikle erkeklerde görülen kasık fıtığı hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

NEDEN OLUR?

Kasık fıtığı, kasıktaki duvarda zayıflık ve yırtılma ya da bebeklik döneminde kalma açıklıkla oluşuyor. Ikınma, çok öksürük, ağır yük kaldırma, prostat büyümesi gibi nedenler kasık fıtığını tetikliyor. Dr. Hüseyin Akyol, bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor.

TEK ÇARE AMELİYAT

Toplumda kasık fıtığının korseyle iyileştiği gibi yanlış bir düşünce bulunuyor. Ancak bu hastalığın tedavisinde ameliyat kritik önem taşıyor. Kasık fıtığıyla ilgili yıllar içerisinde çok farklı cerrahi teknikler uygulanıyor. Günümüzde fıtık ameliyatları iki yöntemle yapılıyor. Birincisi fıtığın olduğu kasık bölgesine dışarıdan yapılan 5-6 cm uzunluğunda bir kesi ile gerçekleştirilen açık veya klasik yöntemi oluşturuyor. İkinci yöntem ise son teknolojik yeniliklere paralel olarak geliştirilen laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı oluşturuyor. Açık cerrahi yöntem genel anestezi veya spinal anestezi (belden aşağısının uyuşturulması) altında uygulanıyor. Ameliyat 30-40 dakika kadar sürüyor. Laparoskopik cerrahide genel anestezi altında karnın alt kısmına 1 veya 3 adet küçük kesi yapılıyor. Bu kesiler sayesinde içeri bir kamera sokulur ve ameliyat gerçekleştiriliyor. Ameliyat, ortalama 45 dakika sürüyor. Her iki yöntemde de fıtık bölgesi 'mesh' denilen bir yama ile onarılıyor. Hastalar ameliyattan 1 gün sonra taburcu ediliyor.

OPERASYONDAN KORKMAYIN

Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir.

İyileşme süreci daha hızlı olmaktadır.

Erken işe ve günlük aktivitelere dönülmektedir.

İki taraflı kasık fıtıklarında, üç adet küçük delikten, her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi avantajını sağlar.

Ameliyat yeri enfeksiyonunun azalmasını sağlar.

Ameliyat yeri his kaybı daha azdır.

BEBEKLERE DE YAPILIYOR

Kasık fıtığı bebek ve çocuklarda da görülüyor. Dolayısıyla cerrahi yöntemler, bebeklere de uygulanıyor. Operasyon sonrası bebekler aynı gün 1-2 saat sonra evine gönderiliyor.

KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI

DR. HÜSEYİN AKYOL

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL