Kansere iyi gelen besinler nelerdir? İşte kanserden koruyan besinler

Dünyada her yıl 7 milyon insan kanserden ölüyor. Nar, zerdeçal, domates, dutsu meyveler, zeytinyağı, üzüm, yeşil çay, brokoli, kara lahana ve prostata karşı yararlı olan sarımsak. Uzmanlar ise kanserden koruyan mucize besinleri sıralıyor.
NAR: Baş-boyun, kalınbağırsak, lösemi, meme ve prostat kanserlerine faydalı. Ayrıca kansere karşı koruyucudur. Günde 50 mililitre nar suyunun uzun süreli kullanılması ile yarar elde edilir.
ZERDEÇAL: Ağız, idrar torbası, mide, rahim ağzı, kalınbağırsak ve cilt kanserlerine karşı koruyucu olabiliyor. Günde 2 tatlı kaşığı tüketilmesi yararlı.