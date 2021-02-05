Kansere iyi gelen besinler nelerdir? İşte kanserden koruyan besinler

Dünyada her yıl 7 milyon insan kanserden ölüyor. Nar, zerdeçal, domates, dutsu meyveler, zeytinyağı, üzüm, yeşil çay, brokoli, kara lahana ve prostata karşı yararlı olan sarımsak. Uzmanlar ise kanserden koruyan mucize besinleri sıralıyor.