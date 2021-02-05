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    Kansere iyi gelen besinler nelerdir? İşte kanserden koruyan besinler

    Dünyada her yıl 7 milyon insan kanserden ölüyor. , zerdeçal, domates, su meyveler, ğı, üzüm, yeşil çay, , ve prostata karşı yararlı olan sarımsak. Uzmanlar ise kanserden koruyan mucize besinleri sıralıyor.

    Sarımsak kanserden korunsak

    Dünyada her yıl 7 milyon insan kanserden ölüyor. Nar, zerdeçal, domates, dutsu meyveler, zeytinyağı, üzüm, yeşil çay, brokoli, kara lahana ve prostata karşı yararlı olan sarımsak. Uzmanlar ise kanserden koruyan mucize besinleri sıralıyor.

    NAR: Baş-boyun, kalınbağırsak, lösemi, meme ve prostat kanserlerine faydalı. Ayrıca kansere karşı koruyucudur. Günde 50 mililitre nar suyunun uzun süreli kullanılması ile yarar elde edilir.

    ZERDEÇAL: Ağız, idrar torbası, mide, rahim ağzı, kalınbağırsak ve cilt kanserlerine karşı koruyucu olabiliyor. Günde 2 tatlı kaşığı tüketilmesi yararlı.

        DOMATES: Likopen isimli madde içeren domates prostat, akciğer ve mide kanseri riskini azaltabiliyor. Pişmiş olarak tüketilmesi daha fazla yarar sağlıyor.

        DUTSU MEYVELER: Ahududu, dut gibi meyveler ağız, yemek borusu ve kalınbağırsak kanserine karşı koruyucudur. Günde bir fincan tüketin.

        ZEYTİNYAĞI: Son yıllarda önem kazanan sağlıklı besinlerin başında geliyor. Meme, yumurtalık, kalınbağırsak, yemek borusu, mide ve akciğer kanserine karşı koruyucudur.

            ÜZÜM: Kansere karşı etkilidir. Kanserden koruyucu resveratrol maddesi üzüm kabuğunda bol bulunuyor.

            YEŞİL ÇAY: Karaciğer, prostat, akciğer, pankreas, kalınbağırsak kanserine karşı koruyucu etkisi var. Günde 5 fincandan fazla yeşil çay içilmemeli.

            BROKOLİ: Akciğer, kalınbağırsak, rahim, prostat, yumurtalık ve meme kanseri riskini azaltıyor. Asıl yararlı maddesi acı tadını veren sülfürofandur ve bu madde brokoli filizinde bol bulunur. Günde 1 yemek kaşığı brokoli filizi alınması, haftada 1.5 kilo brokoli tüketilmesine eşdeğerdir.

                KARA LAHANA: Yaşlanmayı geciktiriyor, bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı engelliyor, kalp ve kanser hastalıklarına karşı korur.

                PROSTATA BİR DİŞ ALIN
                SARIMSAK: Mide, kalınbağırsak, yemek borusu ve prostat kanserine karşı koruyucudur. Pişirilme, mikrodalga veya kurutmayla hazırlanan sarımsak ürünlerinde asıl yararlı madde olan alil sülfür bileşenleri azalır. Bu nedenle ideali çiğ tüketilmesidir.
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                Haberler Sağlık Kansere iyi gelen besinler nelerdir? İşte kanserden koruyan besinler