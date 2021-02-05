Mantar, kanserle mücadelede etkili bir antioksidandır. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Zehirlenme olabildiği için mümkün oldukça kültür mantarı ve istridye mantarı türevleri yiyin.

KEMİKLERE KIVIRCIK

Kıvırcık, metabolizma hızını arttırır. Diş ve kemikleri güçlendirir. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN

Kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen C vitamininin yarısını sağlar.

İNMEYEN HASTALIK

Nöroloji Uzmanı Doktor Zeynep Özelce, ölüm nedenleri arasında dünyada 3. sırada yer alan inme hakkında bilgiler verdi: Beynimizin bir kısmına giden kan akımı azaldığında ya da kesintiye uğradığında beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücrelerinin dakikalar içinde ölmeye başlar.

SİGARAYA DİKKAT

Sigara içen, travması olan ve östrojen içeren doğum kontrol haplarını kullanan bireylerde risk oldukça fazla. Yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları dikkatli olsun.

KİLONUZU KORUYUN

Sağlıklı kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, alkol kullanımını ortadan kaldırmak, meyve ve sebzeyi bol tüketmek ve diyabeti yönetmek inme riskini ortadan kaldırmaktadır.