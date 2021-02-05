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    toksin atar (Sağlık haberleri)

    , kanserle mücadelede etkili bir antioksidandır. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Zehirlenme olabildiği için mümkün oldukça ı ve istridye tarı türevleri yiyin.

    Mantar toksin atar

    , kanserle mücadelede etkili bir antioksidandır. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Zehirlenme olabildiği için mümkün oldukça ı ve istridye tarı türevleri yiyin.

    KEMİKLERE KIVIRCIK
    Kıvırcık, metabolizma hızını arttırır. Diş ve kemikleri güçlendirir. Demir ve bakır sayesinde ise vücuttaki kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

    BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN
    Kan şekerini düzenler. Beyni korur. Sindirimi geliştirir. Bağışıklığı artırır. Bir bardak n, vücudunuz için önerilen C vitamininin yarısını sağlar.

    İNMEYEN HASTALIK
    Nöroloji Uzmanı Doktor , ölüm nedenleri arasında dünyada 3. sırada yer alan inme hakkında bilgiler verdi: Beynimizin bir kısmına giden kan akımı azaldığında ya da kesintiye uğradığında beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücrelerinin dakikalar içinde ölmeye başlar.

    SİGARAYA DİKKAT
    Sigara içen, travması olan ve içeren doğum kontrol haplarını kullanan bireylerde risk oldukça fazla. ve kolesterol hastaları dikkatli olsun.

    KİLONUZU KORUYUN
    Sağlıklı kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak, alkol kullanımını ortadan kaldırmak, meyve ve sebzeyi bol tüketmek ve diyabeti yönetmek inme riskini ortadan kaldırmaktadır.

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