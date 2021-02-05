Fıtık tedavisinde sülük uygulamasına dikkat: Sülük tedavisi nasıl uygulanır?

AMELİYAT İÇİN ACELE ETMEYİN

Cerrahi tedavi ise iyi seçilmiş hastalarda doğru zamanda doğru tedavi yöntemi olarak tercih edilmelidir. Ameliyat olmak için acele edilmemeli ama aynı zamanda ameliyattan kaçmak için de yanlışlara sapılmamalıdır. Muayene sırasında güçsüzlük ve aşırı ağrı, tedaviye cevap vermeyen şikâyet ve bulgular varsa ameliyat düşünülebilir. Bu konuyu doktorunuzla konuşabilirsiniz.