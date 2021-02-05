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    Fıtık tedavisinde sülük uygulamasına dikkat: Sülük tedavisi nasıl uygulanır?

    Dr. , fıtık tedavisinde sülük uygulamanın faydalı olmayacağını söylüyor: Temel tedavinin yerini asla almaz ve ayrıca araştırmalarla kanıtlanmış hiçbir etkisi de bulunmamaktadır.

    Sülük büyük tehlike

    Bel fıtıkları için son zamanlarda manuel terapi, kayropraktik, osteopati gibi yöntemlerin uygulanmasında artış oluyor. Medical Park Fatih Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, TAKVİM için fıtık konusunda önemli bilgiler veriyor: Fıtık tanısı aldıktan sonra yapılacak ilk iş istirahattir. Eski bilgilerin aksine mutlaka sert zeminde istirahat etmek gibi bir zorunluluk da yoktur.

    İLAÇLAR AĞRIYI AZALTIR
    İlaçlar ağrı hissinin azalmasına, fıtık etrafındaki inflamasyon (iltihap) denilen reaksiyonun azalmasına yardımcı olur. Bu sayede fıtık çevresindeki ödemin azalmasını sağlarlar ve fıtığın ve çevresindeki ödemin sinir köküne olan baskısını azaltarak tedaviye katkıda bulunurlar.

    Korse kullanımı ise boynun sabit kalmasına ve bu sayede fıtık oluşan bölgenin hareket nedeniyle yük altında kalmamasına yardım eder. Ancak bunların uzun süreli kullanımı bel kaslarında güç kaybına neden olabilir.

        SİNİRDEKİ BASKIYA DİKKAT
        Son zamanlarda manuel terapi, kayropraktik, osteopati gibi yöntemlerin uygulanması artmaktadır. Eğer sinir kökü basınız varsa manuel uygulama bu hasarı arttırabilir. Tedavi mutlaka konunun tecrübeli uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir.

        AMELİYAT İÇİN ACELE ETMEYİN
        Cerrahi tedavi ise iyi seçilmiş hastalarda doğru zamanda doğru tedavi yöntemi olarak tercih edilmelidir. Ameliyat olmak için acele edilmemeli ama aynı zamanda ameliyattan kaçmak için de yanlışlara sapılmamalıdır. Muayene sırasında güçsüzlük ve aşırı ağrı, tedaviye cevap vermeyen şikâyet ve bulgular varsa ameliyat düşünülebilir. Bu konuyu doktorunuzla konuşabilirsiniz.

        EGZERSİZLERİ BIRAKMAYIN
        Sonuçta doktorunuzla birlikte vereceğiniz tedavi kararı elbette size kalıcı veya kısmi fayda getirecektir. Ancak tedavi planınız ne olursa olsun, mutlaka egzersizler tedavinizin ve hayatınızın bir parçası olmalıdır. Boyun kaslarınız kuvvetlendikçe omurganıza daha fazla destek olacak, böylece omurganın sorunlu bölgesine binen yük azalacak ve boynunuzun hareketliliği korunacaktır.

        KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI
        DR. İBRAHİM HALİL URAL
        HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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        Haberler Sağlık Fıtık tedavisinde sülük uygulamasına dikkat: Sülük tedavisi nasıl uygulanır?