Fıtık tedavisinde sülük uygulamasına dikkat: Sülük tedavisi nasıl uygulanır?

Bel fıtıkları için son zamanlarda manuel terapi, kayropraktik, osteopati gibi yöntemlerin uygulanmasında artış oluyor. Medical Park Fatih Hastanesi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, TAKVİM için fıtık konusunda önemli bilgiler veriyor: Fıtık tanısı aldıktan sonra yapılacak ilk iş istirahattir. Eski bilgilerin aksine mutlaka sert zeminde istirahat etmek gibi bir zorunluluk da yoktur.
İLAÇLAR AĞRIYI AZALTIR
İlaçlar ağrı hissinin azalmasına, fıtık etrafındaki inflamasyon (iltihap) denilen reaksiyonun azalmasına yardımcı olur. Bu sayede fıtık çevresindeki ödemin azalmasını sağlarlar ve fıtığın ve çevresindeki ödemin sinir köküne olan baskısını azaltarak tedaviye katkıda bulunurlar.
Korse kullanımı ise boynun sabit kalmasına ve bu sayede fıtık oluşan bölgenin hareket nedeniyle yük altında kalmamasına yardım eder. Ancak bunların uzun süreli kullanımı bel kaslarında güç kaybına neden olabilir.