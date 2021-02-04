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    • Sağlık
    • 04.02.2021 16:26
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    • 04.02.2021 16:26
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    Son dakika: Geri ödemedeki ilaç sayısı 9 bin 21'e ulaştı!

    Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

    Bakan Selçuk'tan geri ödeme açıklaması

    Bakan Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.



    Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı. Güçlü Genel Sağlık Sistemi ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

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    Haberler Sağlık Son dakika: Geri ödemedeki ilaç sayısı 9 bin 21'e ulaştı!