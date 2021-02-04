Son dakika: Geri ödemedeki ilaç sayısı 9 bin 21'e ulaştı!

Bakan Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.





İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik ve sektördeki gelişmeleri değerlendirdik.



İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9.021'e ulaştı.



Güçlü GSS sistemimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. pic.twitter.com/8UPttzhGkc — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 4, 2021

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Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek,ifadesini kullandı.