· Anormal Kanama: Miyelom hastalarında, kanın pıhtılaşmasını sağlayan plateletlerin üretilmesinde bir azalma meydana gelebilir. Bunun sonucunda hastalarda tekrarlayan burun kanamaları, diş eti kanamaları görülebilir. Kadın hastalarda yoğun adet dönemleri de yine görülebilecek belirtiler arasındadır.

· Kan Akışkanlığında Azalma: Kanın daha koyu hale gelerek akışkanlığının azalması, miyelom hastalarında görülebilen bir durumdur. Bu durum; bulanık görme, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi sorunlara yol açabilir.

· Böbrek Rahatsızlıkları: Multipl Miyelom, böbreklerde hasara yol açarak böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek bir tabloya neden olabilir. İştah ve kilo kaybı, el ve ayakta şişme, yorgunluk ve halsizlik, nefes darlığı, ciltte kaşıntı ve sürekli hıçkırık; böbrek yetmezliğinde görülebilecek belirtilerdir.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi ile belirtileri hafifletmek, hastalığın komplikasyonlarını kontrol altına almak, hastanın durumunu stabilize etmek ve multipl miyelomun ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür. Herhangi bir belirti göstermeyen hastalarda tedaviye ihtiyaç olmayabilir. Fakat hastanın düzenli aralıklarla periyodik kan ve idrar testleri yapılarak takip edilmesi gerekir. Belirli veya bulgular varsa ya da takipler sırasında hastalıkta ilerleme tespit edilirse tedaviye başlanır. Multipl myelomda kullanılan çeşitli tedavi seçenekleri bulunur.

Hedefe yönelik tedavi. Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerinde belirli anormalliklere odaklanır. Bu ilaçlar koldan bir damar yoluyla veya ağızdan hap şeklinde verilebilir.

Biyolojik tedavi. Bu grup ilaçlar, miyelom hücreleri ile savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanır. Biyolojik tedavi kanser hücrelerini tanımlayan ve saldıran bağışıklık sistemi hücrelerini güçlendirir.

Kemoterapi. Miyelom hücreleri ile birlikte sağlıklı vücut hücrelerine de zarar verir ve hızlı büyüyen hücreleri öldürür. Kemoterapi ilaçları damardan veya hap şeklinde ağızdan verilebilir. Kemik iliği nakli yapılacaksa öncesinde yüksek doz kemoterapi ilaçları kullanılır.