Kemik iliği kanseri belirtileri neler? Kemik iliği kanseri tedavisi var mı? sorgulamaları sıklıkla yapılıyor. Başarılı ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmesinin ardından yıllardır bu hastalıkla boğuştu haberi sevenlerini üzüntüye boğdu. Gündemde vatandaşlar Kemik iliği kanseri hastalığına dair bilgileri araştırır oldu. Işte ayrıntılar…
KEMİK İLİĞİ KANSERİ NEDİR?
Kemik iliği kanseri, ilik içerisinde yer alan hücrelerin anormal bir şekilde bölünmesi, dolayısıyla da sayılarını artırmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Lösemi ve lenfoma da kemik iliğindeki hücrelerin artışıyla meydana gelen kanserler olmakla beraber, en sık görülen kemik iliği kanseri multipl miyelomdur.
Multipl Miyelom, asıl görevi vücuda giren mikroorganizmaları tanımak ve bu mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesini sağlayan antikorları üretmek olan plazma hücrelerindeki anormal artışla karakterize bir kanserdir.
KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?
Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hiç belirti göstermeyen hastalar olabileceği gibi birden fazla belirti gösteren hastalar da olabilir. Belirtilerin şiddeti de kişiler arasında değişkenlik gösterebilir. Sık karşılaşılan belirtiler:
· Kemik Ağrısı: Multipl Miyelomda görülen ağrı, başlıca kanserin etkilediği kemiklerde görülür. Genellikle sırt, kaburga ve kalça kemiklerinde ağrı olur. Ağrı, donuk bir karakterde olabileceği gibi hareketle kötüleşen tipte bir ağrı da gözlenebilir.
· Kemik Kırıkları: Miyeloma, kemiklerin güçsüzleşmesine ve kolay kırılabilir hale gelmesine neden olur. Özellikle omurga ve uzun kemikler (kol ve bacak kemikleri), sıklıkla etkilenen kemiklerdir. Omurgada meydana gelen kırıklar omurilikte hasara neden olabilir. Sinirlere bası sonucu meydana gelen hasar; bacak ve ayakta hissizlik ve güç kaybı, karıncalanma, mesane ve bağırsak kontrolünün kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Omurilik hasarı oldukça ciddi bir durumdur. Bu durumdan şüphelenildiğinde acil bir şekilde en yakın sağlık merkezine başvurulmalıdır.
· Anemi (Kansızlık): Multipl Miyeloma, kemik iliğinin normal işleyişini bozacağından kırmızı kan hücrelerinin üretiminde azalmaya neden olabilir. Anemi olarak bu adlandırılan bu hastalığa sahip kişilerde; çabuk yorulma, güçsüzlük, nefes nefese kalma, kalpte çarpıntı gibi durumlar gözlenebilir. Anemi, Multipl Miyeloma bağlı olarak görülebileceği gibi, bu hastalığın tedavisi sırasında yan etki olarak da görülebilir.
· Tekrarlayan Enfeksiyonlar: Multipl Miyelom hastalarında bağışıklık sistemi elemanları arasındaki denge bozulmuştur. Bu durum enfeksiyon ile mücadele gücünün azalmasına neden olur. Hastalarda sık sık tekrarlayan ve uzun süren enfeksiyon hastalıkları görülür.
· Kan Kalsiyum Düzeyinde Artış: Sağlıklı bir vücutta, kandaki kalsiyum seviyesi belirli bir aralık içerisinde tutulur. Kalsiyum düzeyinin bu aralığın altına düşmesi ya da üstüne çıkması ciddi sonuçlara neden olabilir. Multipl Miyelom hastalarında, kemikten kana anormal derecede kalsiyum salınımı olursa kan kalsiyum seviyesi artar. Bu durum hiperkalsemi olarak adlandırılır. Hiperkalsemi; aşırı susama, hasta hissetme, karın ağrısı, sık idrara çıkma, kabızlık, bilinç bulanıklığı gibi durumlara yol açar. Hiperkalsemi acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Bu nedenle, bu belirtilere sahip kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları faydalı olacaktır.