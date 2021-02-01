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    Öksürüğe tarçın boğaz ağrısına

    COVİD-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Yemeklere lezzet katan baharatlar içerisindeki vitamin ve minerallerle vücuda güç veriyor.

    Öksürüğe tarçın boğaz ağrısına kekik
    COVİD-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Yemeklere lezzet katan baharatlar içerisindeki vitamin ve minerallerle vücuda güç veriyor.

    Beslenme ve Diyet Uzmanı eski çağlardan beri kullanılan baharatların faydalarını açıklıyor:

    KIRMIZI BİBER: Antioksidandır. Bağışıklığı destekler. olizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

    KEKİK: Antiseptik özelliği sayesinde lığı ve öksürüğe iyi gelir. yağı en boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

    ZENCEFİL: Gribin iyileşmesini hızlandırır. Kas ağrısını azaltır.

    ZERDEÇAL: Enfeksiyonu azaltır. e karşı korur. ve soğuk algınlığına karşı korur.

    KARABİBER: Antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.

    TARÇIN: Kan şekeri dengeler. tedavisinde ve öksürüğü keser.
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