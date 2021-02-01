Öksürüğe tarçın boğaz ağrısına kekik

COVİD-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak önem taşıyor. Yemeklere lezzet katan baharatlar içerisindeki vitamin ve minerallerle vücuda güç veriyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya eski çağlardan beri kullanılan baharatların faydalarını açıklıyor:
KIRMIZI BİBER: Antioksidandır. Bağışıklığı destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
KEKİK: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Kekik yağı en boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.
ZENCEFİL: Gribin iyileşmesini hızlandırır. Kas ağrısını azaltır.
ZERDEÇAL: Enfeksiyonu azaltır. Kansere karşı korur. Grip ve soğuk algınlığına karşı korur.
KARABİBER: Antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.
TARÇIN: Kan şekeri dengeler. Bronşit tedavisinde ve öksürüğü keser.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya eski çağlardan beri kullanılan baharatların faydalarını açıklıyor:
KIRMIZI BİBER: Antioksidandır. Bağışıklığı destekler. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.
KEKİK: Antiseptik özelliği sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Kekik yağı en boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.
ZENCEFİL: Gribin iyileşmesini hızlandırır. Kas ağrısını azaltır.
ZERDEÇAL: Enfeksiyonu azaltır. Kansere karşı korur. Grip ve soğuk algınlığına karşı korur.
KARABİBER: Antioksidandır. Soğuk algınlığını hafifletir. Antibakteriyeldir.
TARÇIN: Kan şekeri dengeler. Bronşit tedavisinde ve öksürüğü keser.