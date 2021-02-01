Diyabeti yiyin bitirin | Diyabete iyi gelen besinler

Diyabet, tedavi edilmediğinde kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Uzmanlar şu besinleri öneriyor:
CEVİZ: Şekeri dengeler.
ÇEKİRDEK: Diyabetten korur.
BALIK: Pankreası korur.
ELMA: Kan şekerini düşürür.
BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını dengeler.
BROKOLİ: Diyabetle savaşır.
AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.
YOĞURT: Şekeri düşürür.
ÇAY: Pankreası korur.
ELMA: Diyabetle savaşır.
SARIMSAK: Şekerin ilacıdır.
KUŞKONMAZ: Şekeri düşürür.
CEVİZ: Şekeri dengeler.
ÇEKİRDEK: Diyabetten korur.
BALIK: Pankreası korur.
ELMA: Kan şekerini düşürür.
BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını dengeler.
BROKOLİ: Diyabetle savaşır.
AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.
YOĞURT: Şekeri düşürür.
ÇAY: Pankreası korur.
ELMA: Diyabetle savaşır.
SARIMSAK: Şekerin ilacıdır.
KUŞKONMAZ: Şekeri düşürür.