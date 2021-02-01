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    Diyabeti yiyin bitirin | Diyabete iyi gelen besinler

    Diyabet, tedavi edilmediğinde kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Peki, diyabete iyi gelen besinler nelerdir? İşte diyabete iyi gelen şifa deposu besinler....

    Diyabeti yiyin bitirin
    Diyabet, tedavi edilmediğinde kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Uzmanlar şu besinleri öneriyor:

    CEVİZ: Şekeri dengeler.

    ÇEKİRDEK: Diyabetten korur.

    BALIK: Pankreası korur.

    : Kan şekerini düşürür.

    LER: Kandaki şeker oranını dengeler.

    BROKOLİ: Diyabetle savaşır.

    AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.

    YOĞURT: Şekeri düşürür.

    ÇAY: Pankreası korur.

    ELMA: Diyabetle savaşır.

    : Şekerin ilacıdır.

    : Şekeri düşürür.
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