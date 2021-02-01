Hastalıkları kışkışlayın! Bu sebzeler hastalıklara savaş açıyor

Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen sebzeler, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açan sebzelerin faydaları şöyle sıralanıyor:
● BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Meme, akciğer ve bağırsak kanserinden korur. Cinsel gücü artırır.
Kısırlığı bitirir.
● KEREVİZ: Sindirimi hızlandırır. Sakinleştiri. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur.
● LAHANA: Kan şekerini düşürür. Bağırsak kanserini önler. Tiroiti çalıştırır.
● KARNABAHAR: Enfeksiyonlarla savaşır. Romatizma ağrılarına iyi gelir.
● PIRASA: Böbrek taşı oluşumunu önler. Haftada 2 kez yemek, kanserden korur. Kalp krizi riskini azaltır. kabızlığa da iyi gelir.
ÇOK GÜZELSİN SİRKE
Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa saçıyor. Mikropları öldüren güçlü bir antioksidan olan elma sirkesi, kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü dengeliyor. Kronik hastalıklardan koruyan sirke, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Ciltte siyah noktaları engelliyor.
● BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. Meme, akciğer ve bağırsak kanserinden korur. Cinsel gücü artırır.
Kısırlığı bitirir.
● KEREVİZ: Sindirimi hızlandırır. Sakinleştiri. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur.
● LAHANA: Kan şekerini düşürür. Bağırsak kanserini önler. Tiroiti çalıştırır.
● KARNABAHAR: Enfeksiyonlarla savaşır. Romatizma ağrılarına iyi gelir.
● PIRASA: Böbrek taşı oluşumunu önler. Haftada 2 kez yemek, kanserden korur. Kalp krizi riskini azaltır. kabızlığa da iyi gelir.
ÇOK GÜZELSİN SİRKE
Modern tıbbın babası Hipokrat'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı elma sirkesi, şifa saçıyor. Mikropları öldüren güçlü bir antioksidan olan elma sirkesi, kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü dengeliyor. Kronik hastalıklardan koruyan sirke, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Ciltte siyah noktaları engelliyor.