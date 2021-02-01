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    Hastalıkları kışkışlayın! Bu sebzeler hastalıklara savaş açıyor

    Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen sebzeler, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İşte içeriğindeki vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açan sebzelerin faydaları...

    Hastalıkları kışkışlayın!
    Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen sebzeler, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açan sebzelerin faydaları şöyle sıralanıyor:

    ● BROKOLİ: Kemikleri güçlendirir. , akciğer ve kanserinden korur. Cinsel gücü artırır.
    Kısırlığı bitirir.

    ● KEREVİZ: Sindirimi hızlandırır. Sakinleştiri. Kolesterolü düşürür. i korur.

    ● LAHANA: Kan şekerini düşürür. Bağırsak kanserini önler. ti çalıştırır.

    ● KARNABAHAR: Enfeksiyonlarla savaşır. ağrılarına iyi gelir.

    ● PIRASA: oluşumunu önler. Haftada 2 kez yemek, kanserden korur. riskini azaltır. kabızlığa da iyi gelir.

    ÇOK GÜZELSİN SİRKE
    Modern tıbbın babası 'ın 2 bin yıl önce yaraları temizlemek için kullandığı sirkesi, şifa saçıyor. Mikropları öldüren güçlü bir antioksidan olan elma sirkesi, kan şekerini düşürüyor. Kolesterolü dengeliyor. Kronik hastalıklardan koruyan sirke, kilo vermeye yardımcı oluyor. Kalp ve damar sağlığını güçlendiriyor. Ciltte siyah noktaları engelliyor.
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    Haberler Sağlık Hastalıkları kışkışlayın! Bu sebzeler hastalıklara savaş açıyor