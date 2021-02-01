



BAKAN VARANK: GÜNLERCE LABORATUVARDAN ÇIKMAYAN HOCALARIMIZ VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Platformu çatısı altında yürütülen yerli aşı ve ilaç projeleriyle ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 3 yenilikçi aşı adayının Sağlık Bakanlığı'nın vereceği onay sonrasında kısa süre içerisinde insan üzerinde de çalışmalarına başlayacaklarını müjdeledi.



'GÖNÜLLÜLERDEN OLACAĞIM'

"İnşallah ben de yerli aşı faz 1 denemelerinde ilk gönüllülerden olacağım" diyen Varank sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyada en fazla aşı çalışması yürüten üçüncü ülkeyiz. Bu durum Türkiye'nin bilim üretme açısından geldiği noktayı gösteriyor. Bilim insanlarımız TÜBİTAK Covid-19 Platformu çatısı altında gece gündüz demeden çalışıyor. Günlerce laboratuvarlarından çıkmayan hocalarımız var. Yeri geliyor gece yarılarında telefonlaşıyoruz. Ben bilim insanlarımızla gurur duyuyorum. Sadece 3 ayrı özel sektör firmamız 160 milyon doz aşı üretebilme kapasitesine sahip. (Mustafa SAİT ÖZKAN /

SABAH)