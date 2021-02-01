Kayseri'de geliştirilen yerli aşı Nisan için gün sayarken, farklı teknikleriyle dünyaya örnek olacak 7 yenilikçi aşıda da çalışmalar hızlandı. SABAH, TÜBİTAK Bünyesinde kurulan Covid-19 Türkiye Platformu'nda yer alan 49 farklı kuruluştan toplam 436 araştırmacının gece gündüz çalışarak geliştirdiği 10'u ilaç 7'si aşı olan yerli projelerin detaylarına ulaştı.
Çalışmalardan 3'ünün klinik faz çalışmalarına önümüzdeki iki ayda başlanıyor. Selçuk Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Kanser Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının yürüttüğü 3 ayrı 'yenilikçi aşı' projeleri, dünyadaki muadillerinden olumlu anlamda farklılık göstermesiyle öne çıkıyor. Selçuk Üniversitesi'nin yürüttüğü 'İnaktif Covid-19' aşı çalışması, dünyadaki diğer aşı adaylarından antikor yanıtı yüksek olarak tasarlanması açısından farklılık gösterirken, ODTÜ'nün yürüttüğü 'VLP aşısı' ise dublör virüsle, enfekte olunmadan vatandaşların virüsü atlatmasını hedefliyor. Mart ayında Faz-1 klinik çalışmasına geçmesi beklenen üçüncü aşı adayı olan 'Adenovirüs' tipi aşı adayıyla da, güçlü ve uzun süreli bağışıklık sağlanması planlanıyor. Aşı adayları arasında ilk milli DNA aşısı ve patenti Türk bilim insanlarına ait olan zerrecik teknolojisiyle geliştirilen aşı projelerde dikkat çekiyor.
1- ANTİKOR YANITI YÜKSEK OLARAK TASARLANDI
'İnaktif Covid-19' aşı adayının, dünyadaki diğer aşı adaylarından daha güvenli ve etkin olma potansiyeli bulunuyor. İnaktif aşı adayının pilot üretimini Türkiye'deki bir firma tarafından tamamladı. Faz 1 klinik çalışmaları bu ay başlayacak. Antikor yanıtı yüksek olan bu projeyi, 'İnaktif Covid-19 Aşısı' adıyla Selçuk Üniversitesi yürütürken, projenin başında Prof. Dr. Osman Erganiş bulunuyor.