Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, ani başlayan çınlama, işitme kaybı, baş dönmesi şikayetlerinde acilen bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerektiğini belirtti.

Hastanın kulak veya kafasında duyduğu ses algısına çınlama denildiğini ve çınlamaların 2 gruba ayrıldığını anlatan Kayhan, hastanın ve muayene eden hekimin veya başkalarının duyabildiği çınlamanın "objektif tinnitus", sadece hastanın duyduğu, aslında olmayan sesin algılanmasının "subjektif tinnitus" olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

KALICI OLARAK İZ BIRAKABİLİYOR



Çınlamanın tehlikeli bir belirti olmadığını, ancak hastanın hayat konforunu çok bozan bir şikayet olduğunu belirten Tülin Kayhan, "Kalıcı olan çoğu çınlama yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun belirtisidir. Geçici çınlamalar önemli olmayabilir." diye konuştu.