Mide hastalıkları yanlış beslenmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. En sık görülen hastalıkların başında ise reflü geliyor. Toplumun yüzde 20'sinde görülen bu hastalık hayatı olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, reflü hakkında önemli bilgiler veriyor.

GÖĞÜS AĞRISI VE ÖKSÜRÜK

Reflü genellikle göğüs ağrısı, acı tat, geçmeyen öksürük, karında şişlik, ağız kokusu ve ses kısıklığı gibi şikayetlere yol açıyor. Genellikle şişmanlarda, sigara içenlerde ve hamilelerle görülüyor. Geciken tedavi, hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Tedavide, ilaç kadar yaşam tarzı değişikliği de kritik rol oynuyor. Uzm. Dr. Navdar hastalara şunları öneriyor:



ELMA, muz, patates, brokoli, lahana, fasulye, tavuk, balık, ekmek, beyaz peynir, yumurta tüketin.

LİFLİ gıdalar, reflü şikayetlerini azaltır. Sofranızdan eksik etmeyin.



DOMATES dışında tüm sebzeler, reflü ye iyi gelir. Lahana, reflünün ilacıdır.