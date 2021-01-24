Kanserin çaresi mutfakta gizli (Sağlık haberleri)

DERTLERE DEVA SALEP

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep hem ağızları tatlandırıyor. Hem de hastalıklara savaş açıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Haftada 1-2 kez tüketildiğinde tokluk sağlıyor, öksürüğü azaltıyorr ve hazımsızlığa iyi geliyor.