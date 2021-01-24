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    Kanserin çaresi mutfakta gizli (Sağlık haberleri)

    Araştırmalar, doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı, Dyt. ç, C vitamininin kanserli hücrelerle mücadele ettiğini söylüyor. “, , portakal, çilek, -brokoli, maydanoz, limon C vitamini deposudur. Antioksidan özelliğinden dolayı kanser oluşum riskini azaltır” diyor.

    Kanserin çaresi mutfakta gizli

    Araştırmalar, doğru beslenerek kanserden korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı, Dyt. Havva Kılınç, C vitamininin kanserli hücrelerle mücadele ettiğini söylüyor. "Kırmızıyeşil biber, kivi, portakal, çilek, karnabahar-brokoli, maydanoz, limon C vitamini deposudur. Antioksidan özelliğinden dolayı kanser oluşum riskini azaltır" diyor.

    DERTLERE DEVA SALEP
    Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep hem ağızları tatlandırıyor. Hem de hastalıklara savaş açıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Haftada 1-2 kez tüketildiğinde tokluk sağlıyor, öksürüğü azaltıyorr ve hazımsızlığa iyi geliyor.

    KARACİĞERE KİLO DARBESİ
    Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, aşırı kilonun karaciğer yağlanmasına neden olduğunu söylüyor. Kilo vermeyi öneriyor. "Bu dönemde Akdeniz tarzı beslenmeli, bol sebze yemeli, zeytinyağını tercih etmeli, günde yarım saat egzersiz yapmalı" diyor.
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    Haberler Sağlık Kanserin çaresi mutfakta gizli (Sağlık haberleri)