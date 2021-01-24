Pek çok neden, endoteller üzerinde toksik etki gösteriyor. Bu durum ise beyin damarlarının daralması ile unutkanlığa, felçlere, kalp krizine ve kalp yetmezliğine yol açıyor. Hatta bazı hastalarda böbrek damarlarının tıkanması sonucu hipertansiyona ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. Kişi, damarlarındaki endoteli kadar sağlıklı bir hayat yaşıyor.