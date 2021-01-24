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    garindeki trans yağ, krize zemin hazırlıyor: Sağlıklı kalbe giden yoldaki önemli detaylar

    Sağlıklı kalbin yolu, doğru beslenmekten geçiyor. garindeki trans yağ, krize zemin hazırlıyor. Prof. Dr. uyarıyor: Her gün sebze yiyin. tu çok sevin.

    Sağlıklı kalbin yolu, doğru beslenmekten geçiyor

    Yedi gün 24 saat kesintisiz çalışan kalp, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı kalp için güçlü damar sistemine sahip olmak gerektiğini belirtiyor. TAKVİM okuyucularına özel hayat kurtaran bilgiler sunuyor.

    FELÇ, KALP KRİZİ
    Damar sağlığı ve içinde dolaşan kanın normal olması organlar için hayati önem talıyor. Damarlar, organlara oksijen, vitamin ve mineral taşıyor. Damarların iç yüzeyini kaplayan endotel hücreleri kan ile doku arasında bariyer görevi üstleniyor.

    Pek çok neden, endoteller üzerinde toksik etki gösteriyor. Bu durum ise beyin damarlarının daralması ile unutkanlığa, felçlere, kalp krizine ve kalp yetmezliğine yol açıyor. Hatta bazı hastalarda böbrek damarlarının tıkanması sonucu hipertansiyona ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. Kişi, damarlarındaki endoteli kadar sağlıklı bir hayat yaşıyor.

        Kalp krizi ve inme gibi hastalıkların görülme sıklığı toplumda giderek artıyor. Bu tür hastalıklar aynı zamanda erken ölüme yol açıyor. Yaş, ailede kalp hastalığının bulunması, diyabet, stres, şişmanlık, hipertansiyon, yüksek kolesterol, kontrolsüz doğum kontrol hapı kullanımı, erken menopoz, hareketsizlik gibi durumlar kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Buna yanlış beslenme de eklendiğinde, tablo daha da kötüye gidiyor.

        CEVİZLE ARAYI DÜZELTİN
        Sağlıklı bir kalp için bitkisel beslenmek gerekiyor. Yeşil yapraklı sebzeleri günde 4-5 porsiyon tüketmek kan damarlarını temizliyor. Kuruyemişler (ceviz, badem, fındık, fıstık), kuru baklagiller ve çok az miktarda (günde 3 dilim) tam tahıllı ekmek kalbi koruyor. Hayvansal ürünleri ise mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor.

        MARGARİNDEN UZAK DURUN
        Kalp damar hastalıklarının temeli, çocuklukta atılıyor. Bu dönemdeki kötü beslenme alışkanlıkları, kalbe zarar veriyor. Özellikle doymuş ve trans yağ, işlenmiş toksik gıdalar, mısır şurubundan yapılmış market ve fırın ürünleri, aşırı tuz ve az lif tüketimi riski artırıyor.

            Trans yağlar, kalp damar sistemini en fazla tehdit eden faktörlerin başında geliyor. Kızartma yağları, margarinler, ambalajlı market ürünleri, ambalajsız pastane ve fırın ürünleri trans yağlar içeriyor.

            SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
            PROF. DR. OSMAN ERK
            HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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