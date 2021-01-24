Yedi gün 24 saat kesintisiz çalışan kalp, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı kalp için güçlü damar sistemine sahip olmak gerektiğini belirtiyor. TAKVİM okuyucularına özel hayat kurtaran bilgiler sunuyor.
FELÇ, KALP KRİZİ
Damar sağlığı ve içinde dolaşan kanın normal olması organlar için hayati önem talıyor. Damarlar, organlara oksijen, vitamin ve mineral taşıyor. Damarların iç yüzeyini kaplayan endotel hücreleri kan ile doku arasında bariyer görevi üstleniyor.
Pek çok neden, endoteller üzerinde toksik etki gösteriyor. Bu durum ise beyin damarlarının daralması ile unutkanlığa, felçlere, kalp krizine ve kalp yetmezliğine yol açıyor. Hatta bazı hastalarda böbrek damarlarının tıkanması sonucu hipertansiyona ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. Kişi, damarlarındaki endoteli kadar sağlıklı bir hayat yaşıyor.