Coronavirüs, sağlığımızı alt üst ediyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sır, virüse yakalandıktan sonra, belirtisi olsun ya da olmasın, her bireyin yiyecek içecek düzenine çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyor: