Coronavirüs, sağlığımızı alt üst ediyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sır, virüse yakalandıktan sonra, belirtisi olsun ya da olmasın, her bireyin yiyecek içecek düzenine çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyor:
"Hastalık süresince tüm besin ögeleri dengeli ve düzenli olarak tüketilmeli, doğal yiyecekler tercih edilmelidir. Yapılacak uygun bir diyetle bağışıklık sistemi güçlendirilebilir, aynı zamanda kilo kontrolü de sağlanabilir.
Vücudun savunma sistemini destekleyen çinko, demir ve A, C, D ve E vitaminleri gibi belirli mikro değerler, besinlerde çokça bulunmaktadır". Sır, güçlü bağışıklık için şu önerilerde bulunuyor:
A vitamini: Havuç, lahana, biber, ıspanak, ton balığı ve yumurta.
C vitamini: Turunçgiller, çilek, mango, domates.
D vitamini: Balık, et, yumurta, süt ürünleri ve mantarlar.
E vitamini: Fındık, badem, ay çekirdeği.
Çinko: İstiridye, sakatat, peynir, yulaf ezmesi ve mercimek.
Demir: Et, baklagiller, susam ve darı.