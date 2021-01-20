REGL NEDİR?

Regl, fizyolojik bir süreçtir ve kişinin vücudunun olası gebelik için kendini hazırlaması olarak da tanımlanabilir. Sağlıklı her kadın, ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar düzenli olarak âdet kanaması yaşar. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kadınların yaklaşık olarak %75'inde ise âdet kanaması öncesinde regl sancısı görülür.

Regl olmak için vücutta yer alan dört sistemin sağlıklı, düzenli ve birbiriyle uyum içinde çalışması gerekir. Hipotalamus, hipofiz bezi, yumurtalıklar, rahim ve vajinadan oluşan bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması, üreme için gereklidir. Regl süreci, ergenliğin ilk dönemlerinde düzenli olmasa da zamanla düzene girer.

Farklı bir deyişle menarşın (ilk regl kanaması) ardından âdet döngüsünün düzene girmesi, 2 yıl kadar sürebilir. Menopoz dönemine yaklaşıldığında da âdet döneminde farklılaşma yaşanabilir. 8 ila 15 yaşları arasında başlayan menstrüasyon döngüsü, 45 ila 55 yaşları arasında tamamen sona erer. Regl döneminde vajinal yoldan atılan kanın miktarı da kişiden kişiye farklılık gösterir. Genel olarak günlük 3 ila 5 ped değiştirilmesi, kanamanın miktarının normal olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.