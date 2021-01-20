Her kadının doğal olarak yaşadığı bir süreç olan adet döngüsü herkese göre farklılık gösterebilir. İki adet arasındaki zamanın 21 ile 35 gün aralığında olması gerekir, peki Regl gecikmesi neden olur? Regl gecikmesi nedenleri nelerdir? Regl olmayan ve telaşlanan kadınlar Adet gecikmesi en fazla kaç gün normaldir? Sorusunun yanıtı da arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Adet düzensizliği farklı sorunlardan dolayı da kaynaklanabiliyor. İşte detaylar…
REGL NEDİR?
Regl, fizyolojik bir süreçtir ve kişinin vücudunun olası gebelik için kendini hazırlaması olarak da tanımlanabilir. Sağlıklı her kadın, ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar düzenli olarak âdet kanaması yaşar. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kadınların yaklaşık olarak %75'inde ise âdet kanaması öncesinde regl sancısı görülür.
Regl olmak için vücutta yer alan dört sistemin sağlıklı, düzenli ve birbiriyle uyum içinde çalışması gerekir. Hipotalamus, hipofiz bezi, yumurtalıklar, rahim ve vajinadan oluşan bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması, üreme için gereklidir. Regl süreci, ergenliğin ilk dönemlerinde düzenli olmasa da zamanla düzene girer.
Farklı bir deyişle menarşın (ilk regl kanaması) ardından âdet döngüsünün düzene girmesi, 2 yıl kadar sürebilir. Menopoz dönemine yaklaşıldığında da âdet döneminde farklılaşma yaşanabilir. 8 ila 15 yaşları arasında başlayan menstrüasyon döngüsü, 45 ila 55 yaşları arasında tamamen sona erer. Regl döneminde vajinal yoldan atılan kanın miktarı da kişiden kişiye farklılık gösterir. Genel olarak günlük 3 ila 5 ped değiştirilmesi, kanamanın miktarının normal olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.
ADET GECİKMESİ NEDENLERİ NEDEN OLUR?
Stres
Aşırı kilo ya da aşırı zayıflık
Doğum kontrol hapları
Polikistik over sendromu
Kronik hastalıklar
Erken menopoza girme
Tiroid problemleri
Adet Gecikmesinin Belirtileri Nelerdir?
Yoğun karın ve bel ağrısı çekmek
Hamile kalma potansiyalinizin olması
Evde yapılan bir gebelik testinin hamile olduğunuz sonucunu göstermesi
İki düzenli periyodu kaçırmanız ve altındaki etken nedeni bilmemeniz.
16 yaşına kadar regliyi görmemeniz
14 yaşına kadar göğüslerinizin büyümemesi ya da kasık tüylerinin gelişmemesi.
ADET GECİKMESİ EN FAZLA KAÇ GÜN NORMALDİR?
Ergenlik ve menopoz dönemlerinin yanı sıra her kadının yılda 1-2 kez adet gecikmesi problemi ile karşı karşıya kalması normal karşılanır. Fakat bu sorunun kronik bir hal alması ya da gecikmenin aşırı derecede uzun sürmesi hamilelik veya başka bir durumun varlığının habercisidir. Böyle durumlarda genel olarak doktora başvurmaya gerek görülmese de vücutta bir anormallik olduğunun bilincinde olunmalı ve konuyla ilgili mutlak suretle doktor görüşü alınmalıdır.
Çoğu kadın 28 günde bir adet görür. Fakat bu periyot kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir, 35 güne kadar çıkabilir. Buradan yola çıkarak bir önceki adetin üzerinden 40 gün geçmiş olması halinde acil olarak bir jinekoloğa başvurulması önerilir.