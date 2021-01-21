Bu besinler doğurganlığı artırıyor: Fındık bebek demek (Sağlık haberleri)

ACI BİBER TATLI HAYAT

ABD'de yapılan araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemenin ömre ömür kattığı belirlendi. Kırmızı acı biberin haftada en az iki kez tüketilmesini öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükusta, "Kırmızı biber, bağırsak bakterilerinin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan obezite ile diyabet, kalp damar rahatsızlıkları ve kanserlerin önlenmesinde işe yarıyor" dedi.