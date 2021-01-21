Bu besinler doğurganlığı artırıyor: Fındık bebek demek (Sağlık haberleri)

Günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişiklikler doğurganlık şansını artırıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar, "Proteinden zengin karbonhidrattan fakir bir beslenme programı benimsenmeli, ideal vücut ağırlığının sağlanması için mutlaka egzersiz yapılmalı ve kafein tüketimi sınırlandırılmalı" diyor:
Çiğ sebze ve meyveler, fındık, fıstık ve diğer yağlı tohumlar antioksidan açısından zengindir. Fertilitenin desteklenmesinde kahvaltının önemi büyüktür. Doyurucu ve zengin bir kahvaltı yumurtlama fonksiyonları açısından çok önemlidir.
ZEYTİNYAĞINI EKSİK ETMEYİN
Zeytinyağı, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin beslenmelerinde mutlaka yer almalıdır. Margarinlerde, kızartmalarda ve işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağlar sağlıksız yağlardır. Doğurganlığı olumsuz yönde etkilemektedir.
ACI BİBER TATLI HAYAT
ABD'de yapılan araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemenin ömre ömür kattığı belirlendi. Kırmızı acı biberin haftada en az iki kez tüketilmesini öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükusta, "Kırmızı biber, bağırsak bakterilerinin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan obezite ile diyabet, kalp damar rahatsızlıkları ve kanserlerin önlenmesinde işe yarıyor" dedi.
KEMİKLERE SALATALIK
Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kemikleri ve kıkırdakları korur. İdrar söktürücüdür. Vücudu serinletir. Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır. Diyabetik durumlar için oldukça yararlıdır.
KARACİĞERE ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. Tansiyonu düzenler.
KİVİ YE DÖKÜLMEYİ ÖNLE
Kivi, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini önler. Saçların erken beyazlamasını önler.