HİPERTANSİYONUN ÖNEMİ NEDiR VE NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Hipertansiyon gelişmiş ülkelerde önlenebilir erken ölümlerin en sık nedenidir. Hipertansiyon %90-95 oranında herhangi bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkar. Yüzde 5-10 oranında ise böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezi ve hipofiz tümörleri, tiroid hastalıkları, uyku-apne sendromu, hamilelik ve ilaçlar nedeni ile ortaya çıkar.