Unutkanlığa iyi gelen besinler (Sağlık haberleri)

Unutkanlık, her yaşta ortaya çıkabiliyor. Beykent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Görevlisi Eda Balcı, unutkanlığa karşı alınması gereken besinleri sıralıyor.

Balık/Balık yağı: Omega 3, sadece zihinsel fonksiyonlarda değil, kalp hastalıklarında, göz sağlığında ve kansere karşı korunmada da etkilidir.

Ceviz: Bir avuç ceviz, unutkanlığa karşı hafızayı güçlendirir.

Yoğurt: Sofralarımızdan eksik etmememiz zihin sağlığımız için gereklidir.

Kırmızı et: B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et, karaciğer, süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.

Zerdeçal: Beyinde yeni hücrelerin oluşmasını ve beyin fonksiyonların gelişmesini sağlar.

YEŞİL ÇAY: Düzenli olarak tüketilen yeşil çayın, bunamaya ve unutkanlığa neden olan beyin fonksiyonlarındaki bozuklukların önlemesinde etkili olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.

ISPANAK: A, C, E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanağın düzenli tüketimi beyin ve zihin sağlığı için çok etkilidir. Bilişsel ve davranışsal sorunlara karşı fayda sağlar.

YUMURTA: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta bir çeşit B vitamini olan kolin içermektedir.

ALTIN MİDE

Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon, Türkiye'de ise 12 bir kişiye mide kanseri tanısı konuluyor. 10 bin hasta ise mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane, "Mide kanserinin tedavisindeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kaliteleri artarken, yaşam süreleri de uzuyor. Mide kanserinde erken teşhis çok önemli" diyor. Şu 6 belirtiye dikkat çekiyor:

Geçmeyen bulantı-kusma

Uzun süren mide ağrısı

Çabuk doyma

Kusarken kan gelmesi

Yutma güçlüğü

Kilo kaybı

KALBİNİZ İÇİN BİR AVUÇ BADEM

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Aynı zamanda içeriğindeki lif sayesinde damarlardaki toksinleri temizler.

ARMUTLA SİNDİR

Armut, sindirim sağlığı için etkilidir. Bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olur. Kan basıncını yükseltir. Kolesterolü düşürür.