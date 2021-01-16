Koronavirüsten korunmak için güçlü bağışıklık sistemi şart! İşte virüsten korunmak için gerekli besinler

Yeşil renkli besinler arasında yer alan brokoli, Brüksel lahanası ve kıvırcık lahana; C vitamini, folik asit ve kanserle savaşan içerikler barındırdıklarından dolayı bu dört grubun lideri konumundadır. Lütein zengini bu gıdalar katarakt riskini düşürmeye yardımcı olur.