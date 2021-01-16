Koronavirüsten korunmak için güçlü bağışıklık sistemi şart! İşte virüsten korunmak için gerekli besinler

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sema Aykol Faikoğlu, dengeli ve zengin beslenmenin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.
Bu yüzden tüketilmesi gereken farklı spesifik yararlara sahip olan meyve ve sebze renklerinin anlamlarını tanımladı.
Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango gibi turuncu ve sarı olanlar; bağışıklık sistemini de desteklediği kanıtlanmış bol miktarda beta-karoten içerir. Cilde faydaları bilinen C vitamini ise bu grubun üyelerinin en bilinenidir.
Domates, karpuz, pembe greyfurt, guava, kırmızı dolma biber gibi kırmızılar; "Yıldız antioksidan" likopenin baş kaynağıdır ve kansere karşı etkilidir. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Bu grubun lezzetli üyeleri güneşin zararlarına karşı cildi korumaktadır.
Yeşil renkli besinler arasında yer alan brokoli, Brüksel lahanası ve kıvırcık lahana; C vitamini, folik asit ve kanserle savaşan içerikler barındırdıklarından dolayı bu dört grubun lideri konumundadır. Lütein zengini bu gıdalar katarakt riskini düşürmeye yardımcı olur.
MOR GENÇLİK PINARI
Son olarak böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor lahana gibi mavi ve mor olanlar ise beyin sağlığını iyileştirdiği, dolaşımı rahatlattığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı pek çok çalışmada kanıtlanmış antioksidanı içerir.
Gençlik pınarı diye adlandırılması yanlış olmayacaktır. Ayrıca koyu mavi sebze ve meyveler tüketerek biyolojik saatinize de hükmedebilirsiniz.