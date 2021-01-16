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    Günlük yumurtalık kanseri hapı tümörleri önlemeye yardımcı oluyor

    Büyük çoğunluğu menopoz sonrası dönemde görülen yumurtalık kanseri, uygun tedaviler ile erken dönemde yüzde 80-90 iyileşirken, ileri dönemde bu oran, yüzde 40-50 civarına düşüyor. 30 yıldır süren yumurtalık kanseri tedavisinde en büyük atılımı yapıldı. Uzmanlar, tümörleri (ur) önlemek için günlük yumurtalık kanseri hapı alınması gerektiğini söylüyor.

    Yumurtalık mucizesi

    Büyük çoğunluğu menopoz sonrası dönemde görülen yumurtalık kanseri, uygun tedaviler ile erken dönemde yüzde 80-90 iyileşirken, ileri dönemde bu oran, yüzde 40-50 civarına düşüyor.

    30 yıldır süren yumurtalık kanseri tedavisinde en büyük atılımı yapıldı.

    Uzmanlar, tümörleri (ur) önlemek için günlük yumurtalık kanseri hapı alınması gerektiğini söylüyor.

    Deneme sonuçları, hastalığı plasebo tedavilerinden ortalama altı ay daha uzun süre tutabileceğini gösteriyor.

    ŞU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!
    Şişmiş bir mide
    Sürekli genişleme hissi
    Sık sık idrara çıkma ihtiyacı


    Karın veya pelvik bölgede rahatsızlık
    Yemek yerken hızlı bir şekilde dolgunluk hissi
    Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, özellikle kabızlığın ortaya çıkması
    Vajinal kanama
    Kilo kaybı


    Kasıkta dolgunluk veya ağrı
    Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı
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    Haberler Sağlık Günlük yumurtalık kanseri hapı tümörleri önlemeye yardımcı oluyor