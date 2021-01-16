Günlük yumurtalık kanseri hapı tümörleri önlemeye yardımcı oluyor

Büyük çoğunluğu menopoz sonrası dönemde görülen yumurtalık kanseri, uygun tedaviler ile erken dönemde yüzde 80-90 iyileşirken, ileri dönemde bu oran, yüzde 40-50 civarına düşüyor.
30 yıldır süren yumurtalık kanseri tedavisinde en büyük atılımı yapıldı.
Uzmanlar, tümörleri (ur) önlemek için günlük yumurtalık kanseri hapı alınması gerektiğini söylüyor.
Deneme sonuçları, hastalığı plasebo tedavilerinden ortalama altı ay daha uzun süre tutabileceğini gösteriyor.
ŞU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN!
Şişmiş bir mide
Sürekli genişleme hissi
Sık sık idrara çıkma ihtiyacı
Karın veya pelvik bölgede rahatsızlık
Yemek yerken hızlı bir şekilde dolgunluk hissi
Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, özellikle kabızlığın ortaya çıkması
Vajinal kanama
Kilo kaybı
Kasıkta dolgunluk veya ağrı
Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı